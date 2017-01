Der Leitende Kriminaldirektor Dirk Engelhard ist der neue Leiter der Abteilung "Einsatz" im Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt. Er tritt damit die Nachfolge von Bernd Denninger an, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat.

Mit dem Polizeipräsidium Südhessen hatte der 56-Jährige bislang noch keine beruflichen Berührungspunkte. Umso mehr freut er sich auf seine neue Aufgabe und die Herausforderung der Abteilungsleitung. Die Abteilung Einsatz ist für das gesamte polizeiliche Einsatzgeschehen verantwortlich und die größte Abteilung des Polizeipräsidiums.

Von Frankfurt nach Darmstadt

Seit 1995 ist Dirk Engelhard im höheren Dienst bei der Hessischen Polizei. Seine Karriere führte ihn vom Polizeipräsidium Frankfurt über das Polizeipräsidium Südosthessen und das Hessische Landeskriminalamt zurück nach Frankfurt, wo er bis zuletzt die Direktion Mitte leitete.

Dirk Engelhard gilt als einsatzerfahren und praxisorientiert. Besonders wichtig sind Engelhard der Spaß an der Arbeit und der Gestaltungsfreiraum seiner Mitarbeiter, denn nach seiner Meinung es gibt durchaus viele Wege, um gute Ergebnisse zu erreichen. Auch ist es nach seinen Worten ausdrücklich erlaubt, bei der Arbeit Spaß zu haben.

Privat lebt Dirk Engelhard im Süden Darmstadts im Stadtteil Eberstadt. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Zu seinen Hobbys zählt vor allem das Radfahren. Hierbei hat er hin und wieder schon sein neues Dienstgebiet erkundet, so dass ihm Südhessen zumindest aus privater Sicht nicht fremd ist. pol/BILD: red