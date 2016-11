Doppelseite über digitalen Psychoterror

Darmstadt/Bensheim. Wenn eine Lokalzeitung wie der BA zum zweiten Mal hintereinander einen Preis für "herausragende journalistische Beiträge" gewinnt, dann spricht dies sowohl für die ausgezeichneten Autoren als auch dafür, wie die Redaktion in ihrer Gesamtheit Zeitung macht.

Der Preis, um den es geht, trägt den Namen von Ernst Elias Nieber-gall. Dem Darmstädter Schriftsteller verdankt ganz Südhessen eine ebenso unverwüstliche wie identitätsstiftende Mundartposse. Mit seinem Datterich hat Niebergall Mitte des vorvorigen Jahrhunderts einen Wurf für die Ewigkeit gelandet.

Zeitungen dagegen beinhalten überwiegend Momentaufnahmen. Dass sie veralten, war schon so, als es noch keine anderen Informationskanäle gab - kein Fernsehen und erst recht kein Internet, in dem Neuigkeiten quasi in Echtzeit abzurufen sind. Um ihren Platz in einer vom digitalen Sofortismus rasant veränderten Medienlandschaft zu behaupten, muss die Zeitung mehr bieten als die phasenverzögerte Wiedergabe von Tagesaktualitäten. Zum Beispiel Beiträge wie die vom Darmstädter Presseclub mit prämierte Doppelseite der damaligen BA-Redakteurin Marcella Märtel über das Thema Sexting. Der dafür vergebene Förderpreis ist mit 2000 Euro dotiert.

Die Kläranlage der großen Internet-Kloake Karl-Heinz Schlitt Darmstadt/Bergstraße. Selbst Mark Zuckerberg ist nicht wohl dabei: Auch der Facebook-Erfinder "weiß, dass die Leute das klicken, was ihrer eigenen Meinung entspricht". Aber er "weiß nicht, was man dagegen tun kann". Vermutlich nichts. Umso wichtiger sind als Gegenpol seriöse Informationsquellen wie die Zeitung. Wer sie als Lügenpresse verunglimpft, will sich nicht mit Fakten auseinandersetzen - "weil dies anstrengend ist". Maßlose Medienschelte ist für den Präsidenten des Hessischen Zeitungsverlegerverbands und Geschäftsführer der Verlagsgruppe Rhein-Main, Hans-Georg Schnücker, ein Totschlagargument und Teil von politischer Agitation. "Menschen neigen dazu, Informationen zu bevorzugen, die zu ihrem Weltbild passen", schlug Schnücker bei der Verleihung des Niebergall-Journalistenpreises den Bogen zum Zuckerberg-Zitat. Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre vom Presseclub Darmstadt für herausragende journalistische Beiträge in den südhessischen Tageszeitungen verliehen. Prämiert wurde auch eine Doppelseite im Bergsträßer Anzeiger, auf der die damalige Jungredakteurin Marcella Märtel eine perfide Form von digitalem Psychoterror aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtete. Wie schnell aus dem arglosen Versand von erotischen Selfies übles Cybermobbing werden kann, legt die Kehrseite der Reichweite sozialer Medien offen. Dazu gehört auch, dass sich im weltweiten Netz ein "Gerücht immer länger hält als sein Dementi". Auch vor diesem Hintergrund misst Verbandssprecher Schnücker den Zeitungen eine besondere Bedeutung zu. Sie seien als Korrektiv notwendig, damit "kein postfaktisches Zeitalter bei uns Einzug hält". Sonderpreis für Andreas Müller Andreas Müller - freier Mitarbeiter beim Darmstädter Echo und für seine zehnteilige Serie über den Ausbruch des Ersten Weltkriegs mit einem Sonderpreis ausgezeichnet - geht noch einen Schritt weiter. Das Internet hat der pensionierte Pädagoge als "größte Kloake der Weltgeschichte" ausgemacht - "mit den ganzen Shitstorms, Lügengeschichten und Manipulationen". Dem kritischen Journalismus kommt für Müller die Aufgabe einer Kläranlage zu. Zeitungen seien "grundlegend wichtig für die Demokratie". Um sie auf Dauer am Leben zu erhalten, plädiert Müller - wie bei den öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Rundfunksendern praktiziert - "mindestens für eine staatliche Quersubventionierung gegen die "Zentralverblödung der Menschheit". Der Vorsitzende des Darmstädter Presseclubs und Chefredakteur der Echo-Zeitungen, Lars Hennemann, sagte, die Resonanz beim zahlenden Kunden müsse täglich im doppelten Wortsinn verdient werden. Als Vorzeige-Beispiel lobte Hennemann das zweiteilige Porträt des aus Darmstadt stammenden SS-Generals Karl Wolff. Hauptpreis für Daniel Baczyk Der Echo-Redakteur Daniel Baczyk demaskiert in seinem mit dem Niebergall-Hauptpreis ausgezeichneten Beitrag, wie der Biedermann Wolff im Dritten Reich zur Nummer zwei an Himmlers Seite in Hitlers "Schutzstaffel" eine unrühmliche Rolle spielte und trotzdem nach dem Krieg ein weitgehend unerkanntes Leben führen konnte. Mit seiner Skrupellosigkeit repräsentiere der SS-Scherge gewiss nicht Darmstadt, so Hennemann. Aber er sei Teil der Geschichte, der sich ein Gemeinwesen stellen muss. [mehr...]

Blaupause für Lokaljournalismus

Sexting - nie gehört? Das aus "Sex" und "Texting" zusammengesetzte Kunstwort war vor zwei Jahren, als der Beitrag im Bergsträßer Anzeiger erschien, vor allem in überregionalen Medien allgegenwärtig. Nicht selten mündet harmloses erotisches Geplänkel in eine perfide Form von digitalem Psychoterror. Was lag näher, als das zu machen, was nur die Lokalzeitung kann: nämlich das Thema herunterzonen auf die örtliche Ebene?

Herausgekommen ist ein inhaltlich wie handwerklich rundes Ergebnis, eine "Blaupause für guten Lokaljournalismus", lobte der Publizistische Leiter des Bergsträßer Anzeigers, Karl-Heinz Schlitt, jetzt bei der Preisverleihung im Darmstädter Wella-Gebäude. Eine authentische Geschichte über die schlimmen Erfahrungen eines 13-jährigen Gymnasiasten, der sich arglos von seiner Freundin zum Versand von erotischen Selfies bedrängen ließ. Tatsächlich lieferte er eine Steilvorlage für Cybermobbing.

Die Welle rollt auf breiter Front. Schlitt nannte Zahlen aus den USA, wonach jeder fünfte Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren und mehr als die Hälfte der 20- bis 26-Jährigen schon einmal Sextings versandt oder erhalten haben. Sind kompromittierende Fotos erst einmal in der Online-Welt gelandet, dann sind sie praktisch nicht mehr zurückzuholen.

Welche Folgen dies für einen Betroffenen nach sich ziehen kann, hat Marcella Märtel ebenso ungeschminkt wie feinfühlig, was die beteiligten Personen anbelangt, beschrieben. Ergänzt hat sie ihre Reportage um Interviews mit Psychologen, Pädagogen und Kriminalpolizisten, Verlinkungen ins Internet sowie Kontaktadressen, an die sich Betroffene wenden können.

Der Leser will keine Verflachung

Nichts davon ist wirklich außergewöhnlich, alles journalistisches Handwerk: die Relevanz des Stoffes, seine gestalterische Verpackung, solide, hintergründige Information, die einen Erkenntnisgewinn und obendrein einen praktischen Nutzwert liefert.

"Der Leser will keine Verflachung der Inhalte", rechtfertigte der Laudator Tiefe und Umfang der Texte. Zeitung, glaubt Schlitt, muss viel öfter den Mut haben, aus der allgemeinen Erwartung und der Zwangsjacke der journalistischen Formate mit ihren vorgegebenen Volumina auszubrechen.

Zeitung muss Stärken ausspielen

"Zeitung muss überraschen, auf Qualität setzen und ihre Stärken ausspielen. Beim BA ist das Lokale das Alleinstellungsmerkmal", sieht der Publizistische Leiter keineswegs schwarz für die Zukunft des gedruckten Mediums. Vor allem dann nicht, wenn die crossmediale Karte mit dem gleichen Anspruch an Glaubwürdigkeit, Objektivität und Seriosität gespielt wird. Für künftige Niebergall-Preisverleihungen regte Schlitt an, auch digitale Beiträge zu berücksichtigen. sl