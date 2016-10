Droht dem OSO-Areal die Zerstückelung?

Bergstraße. Nach dem Aus für die Odenwaldschule droht nun möglicherweise auch eine Zerstückelung des ehemaligen Schul-Areals im Heppenheimer Stadtteil Ober-Hambach. Insolvenzverwalterin Sylvia Rhein aus Bensheim hat gestern jedenfalls angekündigt, dass nunmehr nicht nur ein Gesamtverkauf des rund 14 100 Quadratmeter großen Areals angestrebt wird, sondern auch einzelne Häuser zum Verkauf angeboten werden. In einem ersten Schritt geht es um drei Gebäude. Weitere Immobilien würden folgen, kündigte die Rechtsanwältin gestern in einer Pressemitteilung an.

Bei der Umsetzung dieses Vorhabens, die OSO-Anwesen einzeln zu vermarkten, sind allerdings einige Hürden zu überwinden: Viele der Häuser erhalten Trinkwasser aus örtlichen Quellen über eine gemeinsame Versorgung. Viele sind auch an eine gemeinsame Heizanlage angeschlossen. Zudem zu regeln wäre die Frage der Erschließung, denn von der Zufahrt zum Gelände aus erreicht man die Häuser bislang über verschiedene Privatwege.

Hinzu kommt die Frage der künftigen Nutzung. Es gibt beispielsweise Anwesen, für die ausschließlich eine schulische Nutzung genehmigt ist. Für andere Häuser gilt diese Einschränkung nicht.

Bach-Haus, Pestalozzi-Haus und Platon-Haus: Drei Gebäude aus der ersten Wachstumsphase der Odenwaldschule Die Keimzelle der Odenwaldschule lag im "Goethehaus", das der Gründer und Reformpädagoge Paul Geheeb in Ober-Hambach erwarb. Dabei handelte es sich um die im Jahr 1905 von dem Lehrer Georg Müller erbaute Kurpension "Lindenheim". In den folgenden Jahren wuchs die Odenwaldschule kontinuierlich. Die drei Anwesen, die Insolvenzverwalterin Sylvia Rhein jetzt im Einzelverkauf anbietet, kamen allesamt vor dem Zweiten Weltkrieg zum Schul-Areal hinzu. Bereits im Jahr 1915 wurde das "Bach-Haus" angeschafft. Drei Jahre später (1918) folgte das "Pestalozzi-Haus", das unter dem Namen "Haus Sonnenschein" ursprünglich eine Haushaltungsschule für höhere Töchter war. In den Jahren zwischen 1923 und 1925 wurde unter anderem auch das "Platon-Haus" errichtet. Bei den Gebäuden gehen die Experten davon aus, dass sie vom Büro Metzendorf geplant wurden. red

Begehrte "Filetstücke"

Kenner der Odenwaldschule beobachten die Entwicklung mit Sorge. Es stehe zu befürchten, dass über den Verkauf einzelner Immobilien die "Filetstücke" aus dem Areal herausgeschnitten werden könnten, während Gebäude wie Turnhalle oder Aula keine Abnehmer fänden, heißt es.

In der Tat weiß auch Insolvenzverwalterin Rhein davon zu berichten, dass manche der denkmalgeschützten Gebäude als Einzelimmobilien "stark gefragt" seien. Im ersten Schritt stehen jetzt das Platon-Haus, das Bach-Haus und das Pestalozzi-Haus zum Verkauf - drei Immobilien im südlichen Zipfel des Schulgeländes.

Vordringliche Aufgabe der Insolvenzverwalterin ist es, durch den Verkauf möglichst viel Geld für die Gläubiger der Odenwaldschule zu erzielen. Deshalb stand in der ersten Phase ihrer Bemühungen auch der schnelle Verkauf des Gesamtpaktes im Vordergrund. Zahlreiche potenzielle Investoren und andere Interessenten hatten daraufhin Gesamtgebote abgegeben. Dazu Insolvenzverwalterin Sylvia Rhein: "Die Angebote sind inhaltlich hochinteressant." Doch durch die "Einzelverwertung" könne man möglicherweise für die Gläubiger bessere Ergebnisse erzielen.

Die Entscheidung zum Einzelverkauf sei jedoch keine Absage an Projektentwickler oder andere Interessenten gebäudeübergreifender Immobilienprojekte.

"Wir haben den Kreis potenzieller Käufer erweitert und damit die denkbaren Nutzungsmöglichkeiten multipliziert", so Rechtsanwältin Sylvia Rhein. Bereits jetzt lägen der Insolvenzverwalterin unterschiedliche Wohn- und Nutzungskonzepte für verschiedene Gebäude des Gesamtgeländes vor, über die sie zum Teil noch in diesem Jahr entscheiden werde, kündigte sie gestern an.