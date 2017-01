Drohungen gegen AfD-Aktive

Zu einem schweren Busunfall mit drei Verletzten ist es am Samstagmorgen in Lindenfels gekommen.

Bergstraße. Drei Funktionäre der Alternative für Deutschland (AfD), die dem Bergsträßer Kreistag angehören, sind kurz vor Jahresschluss an ihren Privatwohnungen von Unbekannten aufgesucht und bedroht worden. Das teilte gestern der Kreisvorsitzende der Partei, Rolf Kahnt, mit.

An den Briefkästen der Betroffenen hätten verschiedene Aufkleber der Anitfa geklebt, die aus ihrer Verachtung gegenüber der AfD keinen Hehl mache - "und damit gegenüber einer demokratisch gewählten Partei, die mittlerweile in vielen Länderparlamenten mit Abgeordneten vertreten ist", wie Kahnt in seiner Mitteilung betonte.

Gewählt worden seien AfD-Politiker so auch in den Bergsträßer Kreistag und in die Bensheimer Stadtverordnetenversammlung. Auf den Aufklebern bediene sich die Antifa ihrer "hinlänglich bekannten Fäkaliensprache mit hetzerischen Gemeinheiten gegen die AfD". Aufkleber mit Texten wie "Wir wissen, wo Du wohnst" stellten dabei konkrete Bedrohungsszenarien dar, denen Mitglieder der AfD ausgesetzt werden sollten.

"Demokratie mit Füßen getreten"

Der Kreisverband Bergstraße der AfD beklagt nun aufgrund dieser Vorfälle den Austritt eines langjährigen Mitglieds, das seit März in einem Ausschuss des Kreistages für die AfD tätig war. Weil der Vater sich und seine junge Familie nicht weiteren Bedrohungen durch die Antifa ausgesetzt sehen möchte, reichte er bei Kreissprecher Rolf Kahnt kürzlich seinen Parteiaustritt ein, um Ruhe vor weiteren Bedrohungen zu haben. Die beiden anderen hohen AfD-Funktionäre haben nach den Besuchen der Antifa Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt.

Kahnt, der Kreis- und Landessprecher der AfD ist, ist empört darüber, "wie die Demokratie von Andersdenkenden mit Füßen getreten wird". Es sei wieder einmal schmerzlich, zu sehen, dass diejenigen, die sich am lautesten Toleranz auf ihre Fahnen geschrieben haben, am allerwenigsten selbst tolerant seien.

Landrat empört

Landrat Christian Engelhardt zeigte sich in einer gestern veröffentlichten Mitteilung "entsetzt. Das Verhalten und die Vorgehensweise, das mir berichtet wurde, ist absolut inakzeptabel." Die Auseinandersetzung zwischen auch extremen politischen Positionen dürfe keinesfalls in Nötigungen, Bedrohung oder Tätlichkeiten enden.

"Wenn radikale Gruppen ihre politische Position gegenüber Andersdenkenden mit Anfeindungen und Drohungen transportieren wollen, ist dies vor allem für diese Gruppierungen ein Armutszeugnis. Wir können nicht akzeptieren, dass die Sorgen um die eigene Sicherheit dazu führt, dass Bürger wegen ihrer politischen Zugehörigkeit von ihrem Mandat in den kommunalen Gremien Abstand nehmen und gar aus Parteien austreten", sagte Engelhardt. red