Ein Spaziergang wird die Wahl im Herbst nächsten Jahres nicht

Dr. Michael Meister ist lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass Umfrageergebnisse nur eine Momentaufnahme darstellen und in immer kürzer werdenden Zeitabständen beträchtlichen Schwankungen unterliegen. Bis zum Wahltag im Herbst nächsten Jahres gibt es eine Reihe von Unwägbarketen, die jetzt schon absehbar sind:

Wie sieht Michael Meister die Flüchtlingsfrage?

Spätestens seit dem vorigen Jahr ist das Thema "mitten unter uns" angekommen und "kein Problem ferner Weltgegenden mehr". Meisters Bestandsaufnahme: "Der Terror durch den Islamischen Staat, die Ereignisse in Ansbach, München, Reutlingen und Würzburg haben die Wahrnehmung verändert. Die Silvester-Übergriffe auf Frauen in Köln und die steigende Zahl von Wohnungseinbrüchen haben die Gewährleistung von Sicherheit in Frage gestellt."

?Wie will der CDU-Kandidat der Kritik an der Merkelschen Flüchtlingspolitik begegnen?