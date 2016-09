Ein Wahrzeichen aus 13 Ringen

Bergstraße. Für die Menschen an der Bergstraße ist er ein Wahrzeichen der Region: der Melibokusturm. Der Neubau auf dem 517 Meter hohen Berg wurde am 7. September 1966 durch den damaligen hessischen Verkehrsminister Rudi Arndt offiziell eingeweiht. Fast auf den Tag genau 50 Jahre später trafen sich die Bürgermeister der Städte Bensheim und Zwingenberg sowie der Gemeinde Alsbach-Hähnlein vor Ort zu einer kleinen Jubiläumsfeier.

"Das ist ganz praktische interkommunale Zusammenarbeit", betonte der Bensheimer Rathauschef Rolf Richter, der auch amtierender Vorsitzender des Melibokusturmvereins ist. Ursprünglich nannte er sich Verein zur Förderung des Wiederaufbaues und der Unterhaltung des Melibokusturms Bensheim e.V. Der hatte sich 1961 gegründet mit dem Ziel, den im März 1945 zerstörten alten Turm wieder aufzubauen. Der ursprüngliche Turm wurde kurz vor Kriegsende von deutschen Soldaten gesprengt.

Der Nachfolger, ein 22 Meter hoher, charakteristischer Turm aus 13 vorgefertigten Betonringen mit einer auskragenden Aussichtsplattform, ragt 535 Meter über dem Meeresspiegel. Die Sicht war beeindruckend, als man sich jetzt in luftiger Höhe traf.

Zweiter Versuch nach dem Einsturz Am 10. Juli 1772 begannen die Arbeiten am ersten Melibokusturm, dessen Standplatz der Landgraf selbst ausgewählt hatte. Steine für den Bau stammten aus den benachbarten Steinbrüchen. Täglich arbeiteten etwa 200 Menschen auf dem Berg. Der Turm war fast fertiggestellt, als er am 13. Oktober einstürzte - nur wenige Augenblicke, bevor die Beschäftigten sich wieder zur Arbeit sammelten. Der Zwischenfall ereignete sich zur Mittagszeit und verlief deswegen glimpflich. Niemand kam ums Leben. Zusammen mit dem Baumeister Johann Martin Schuknecht aus Bessungen begann unverzüglich der Wiederaufbau. Am 20. Oktober 1772 wurde der zweite Versuch des Turmbaus mit der Fundamentlegung gestartet. Am 5. Dezember 1772 wurde der 21 Meter hohe Turm fertiggestellt. tr Ausstellung zum Jubiläum Am 21. September wird im Bensheimer Rathaus eine Ausstellung mit dem Titel "50 Jahre Melibokusturm" eröffnet. Beginn ist um 17 Uhr. Die Einführung und Konzeption übernimmt Berthold Mäurer. Neben der Geschichte des Turms wird auch das Gemälde "Prospect von dem Meliboco und dessen Gegend" vom ehemaligen Darmstädter Hofmaler Johann Tobias Sonntag aus dem Jahre 1747 vorgestellt; kommentiert von Dr. Rainer Maaß aus dem Hessischen Staatsarchiv Darmstadt. Das Gemälde zeigt ein detailliertes Panorama der Bergstraße aus damaliger Zeit und gilt als kulturhistorisch einzigartig. Im Format von 3,75 mal 2,25 Metern zeigt es die Rheinebene bis zum Donnersberg, gesehen vom westlichen Odenwald aus. Der extreme Weitwinkel und die minuziöse Wiedergabe von Orten und Straßen, Personen und Gebäuden sind überaus eindrucksvoll. Das stark beschädigte Original wird derzeit aufwendig restauriert. Die Ausstellung dauert bis zum 28. Oktober und wird danach auch in Zwingenberg und Alsbach zu sehen sein. tr

Maßgebliche Mitglieder des Vereins sind neben den drei Kommunen die Verkehrsvereine der angrenzenden Städte und Gemeinden sowie einige Firmen (unter anderen die Sparkasse Bensheim und die GGEW) und Privatpersonen. "Gemeinsam kümmern wir uns um den Erhalt des Turms", so Rolf Richter, der als besonderen Gast Elisabeth Kilian, die Frau des 1971 verstorbenen Bensheimer Bürgermeisters Wilhelm Kilian, begrüßte. Zu Ehren des Altbürgermeisters wurde der "Kiliansblick" - ein Gedenkstein - vom unteren Bereich direkt an den Melibokusturm verlegt. Ebenfalls gekommen waren Vertreter des Kur- und Verkehrsvereins Auerbach, des Zwingenberger Geschichtsvereins sowie weitere Vertreter aus den Kommunen.

Kein Eigentum

"Wir haben kein Eigentum, aber einen schönen Blick", kommentierte Zwingenbergs Bürgermeister Dr. Holger Habich die Tatsache, dass die Stadt zwar an die westliche Flanke des Melibokus grenzt, auf dem Terrain selbst aber keine Gemarkung besitzt. Gemarkungsgebiete sind Bensheim-Auerbach sowie die Ortsteile Alsbach und Jugenheim (Seeheim-Jugenheim). Das Bauwerk steht mitten in einem hochwertigen Naturschutzgebiet.

Habich zitierte aus dem Tagebuch von Gräfin Henriette Karoline aus dem Jahr 1772. "Ich habe in meinem Leben niemals eine großartigere Aussicht auf ein schönes Land gehabt. Der Rhein erschien ganz nahe, von Worms konnte man die Türme und mehrere Häuser erkennen. Mannheim, Mainz, Oppenheim, Lorsch - alles zum Greifen." Sie hatte den Malschen, wie der Berg früher genannt wurde, vom Jagdschloss Bickenbach aus in anderthalb Stunden zu Fuß erklommen. Ihr Gemahl, Landgraf Ludwig IX., ließ noch im gleichen Jahr mit dem Bau eines Aussichtsturmes beginnen. Es war einer der ersten seiner Art in Deutschland.

Sein Alsbacher Amtskollege Georg Rausch kann das Lob der Landgräfin nachvollziehen: "Das war ihr Lieblingsplatz. Es ist auch meiner." Rausch sprach von einem Fixpunkt an der nördlichen Bergstraße, der für viele Urlaubsheimkehrer ein erstes vertrautes Willkommenzeichen darstelle: "Wieder daheim!" 2011 wurde eine dreijährige Sanierung des Turms abgeschlossen, dessen Bau 1966 rund 300 000 Mark gekostet hat - davon 100 000 Mark allein für den Turm, dessen Plattform neun Tonnen wiegt. Jeder der 1,55 Meter breiten Betonringe bringt es auf sieben bis acht Tonnen.

Turmgastronomie

Rolf Richter verkündete ein weiteres Jubiläum: 25 Jahre Turmgastronomie. 1991 hat Pächter Bernd Pelechacz den Erfrischungsraum vom Auerbacher Kur- und Verkehrsverein übernommen, der sich ab 1977 um das Wohl der Gäste und Touristen kümmerte. Geöffnet ist regelmäßig an den Wochenenden und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr. Der kulinarische Hausherr hat die Jubiläumsgäste mit Kaffee und Kuchen versorgt. Schöne Aussicht inklusive.