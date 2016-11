Einer hält die Abgeordnete sogar als Kanzlerin für geeignet

Christine Lambrecht wurde am 19. Juni 1965 in Mannheim geboren. Ihr Abitur legte sie an der Albertus-Magnus-Schule in Viernheim ab. In ihrer Heimatstadt wurde sie 1985 Stadtverordnete (bis 2008) und amtierte eine Wahlperiode lang als Parlamentsvorsteherin (von 1997 bis 2001).

In die SPD trat Lambrecht schon als Oberstufenschülerin ein. Von 1989 bis 1997 gehörte sie dem Kreistag an. Ein Jahr später wurde mit der Direktwahl in den Deutschen Bundestag ihr Hobby Politik zum Beruf.

Der Start erfolgte zu einem günstigen Zeitpunkt. Mit Gerhard Schröder stellte die SPD, nach der Ära Kohl, von 1998 bis 2005 den Kanzler. Damit spielte Genosse Trend der Wahlkreiskandidatin Lambrecht auch 2002 wieder in die Karten. Erneut zog sie das Direktmandat.

Mit dem Wachwechsel im Kanzleramt und dem Beginn der Ägide Merkel drehte sich auch am Südzipfel des Hessenlands der Wind. Fortan löste Lambrecht ihre Rückfahrkarten nach Berlin über die SPD-Landesliste.