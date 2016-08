Einhäuserin macht Schlagzeilen

Einhausen. Auf dem Internetauftritt der Bildzeitung machte Einhausen gestern genauso Schlagzeilen wie beim Stern. Aber auch unbekanntere überregionale Medien wie Retter.tv aus Augsburg stürzten sich auf die Nachricht der 38-jährigen Frau aus der Weschnitzgemeinde, die ihren Ehemann am Sonntagabend angezeigt hatte, weil er betrunken mit dem Auto gefahren war. Hintergrund war laut Polizei wohl, dass der Mann die gemeinsame sechsjährige Tochter des Paares bei seiner Alkoholfahrt dabei hatte.

Weitere Informationen gibt die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südhessen auf Nachfrage des BA nicht heraus, um die Privatsphäre der Beteiligten zu schützen. Ein Pressesprecher bemängelte gegenüber der Redaktion, dass bereits "zu viele Informationen" die Runde machten. Die Telefonate mit Medien häuften sich gestern im Darmstädter Präsidium. Unter anderem seien Fragen von Fernsehsendern nach dem sozialen Hintergrund des Paares abgeblockt worden, heißt es aus der Pressestelle.

Nicht alltägliche Konstellation

Kurios mutet die Meldung durchaus an. Genau um 19.36 Uhr klingelte bei den Beamten der Heppenheimer Polizeistation das Telefon - und die alles andere als alltägliche Anzeige nahm ihren Lauf. Dass Menschen andere wegen Alkohol am Steuer anzeigen, komme durchaus häufiger vor, erklärt der Pressesprecher. Die Konstellation in Einhausen - nämlich, dass eine Frau ihren eigenen Ehemann anzeigt - sei dagegen durchaus besonders.

Dazu, ob die Polizei deshalb auch spezielle Maßnahmen traf, um zu verhindern, dass die Situation eskaliert, wollte sich der Pressesprecher nicht äußern. Droht in ähnlichen Fällen häusliche Gewalt, sei im Extremfall sogar ein Hausverbot denkbar. Kurz nach dem eingegangenen Anruf traf eine Streife den 41-Jährigen zu Hause an. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann noch immer unter Alkoholeinwirkung stand - ein Test ergab den Wert von 1,11 Promille. Zumindest für eine Blutentnahme musste er die Beamten begleiten, der Führerschein des Einhäusers wurde sichergestellt, ihn erwartet ein Strafverfahren. lok