Etwas weitere Anfahrt für die Skifahrer

Bergstraße. Eine Aufnahme aus dem Jägersburger Wald - Abendstimmung bei Schneefall - schickte uns Albert Herrmann.

Machen auch Sie mit und senden Sie uns ihre Schnappschüsse aus dem "Winterland Bergstraße". Wir veröffentlichen Fotos im Internet und werden die gelungensten Aufnahmen in der Zeitung drucken.

Wintersportbericht

Übers Wochenende ist im Odenwald so viel Schnee gefallen, dass Rodelfans wieder voll auf ihre Kosten kommen. Und selbst Skifahrer können - wenn sie eine etwas weitere Anfahrt in Kauf nehmen - die weiße Pracht genießen. Der Wintersportbericht:

Lautertal-Staffel (Kuralpe): Schneehöhe 12 Zentimeter, Temperatur: minus 5 Grad, Rodeln möglich.

Lindenfels: Schneehöhe 7 Zentimeter, Temperatur: minus 6 Grad, Rodeln möglich.

Modautal-Neunkirchen: Schneehöhe 10 Zentimeter, Temperatur: minus 5 Grad, Rodeln möglich.

Beerfelden: Schneehöhe 12 bis 15 Zentimeter, Temperatur: minus 3 Grad, Rodeln möglich, Skilift heute (Dienstag) von 13.30 bis 21 Uhr in Betrieb.

Birkenau, Ortsteil Löhrbach-Schnorrenbach: Schneehöhe 3 Zentimeter, Temperatur: 0 Grad, Rodeln mit Plastikschlitten bedingt möglich (am Skihang verboten), Skilift nicht in Betrieb.

Grasellenbach-Tromm: Schneehöhe 15 Zentimeter, Temperatur: minus 8 Grad, Rodeln möglich.

Wald-Michelbach, Ortsteil Siedelsbrunn: Schneehöhe 15 Zentimeter, Temperatur: minus 4 Grad, Rodeln möglich.

Gespurte Loipen

Langläufer finden gespurte Loipen unter anderem im Erbacher Ortsteil Bullau (Schneehöhe 15 bis 20 Zentimeter, minus 5 Grad), in Hesseneck (15 cm, minus 10 Grad), in den Michelstädter Stadtteilen Vielbrunn (15 cm, minus 5 Grad) und Würzberg (15 cm, minus 8 Grad), in Mossautal (10 cm, minus 1 Grad), in Mudau-Reisenbach (15 cm, minus 7 Grad), in Rothenberg (15 cm, minus 5 Grad) und in Wilhelmsfeld (3 cm, minus 2 Grad), red