Deutscher Lehrerpreis geht ans Bensheimer AKG

Empfang

Lorsch. 13 700 Einwohner zählt Lorsch derzeit. Immerhin 829 Neubürger sind seit August vergangenen Jahres hinzugekommen. Natürlich haben auch viele Lorscher die Stadt verlassen - über 700. Am eindrucksvollen Plus in der Bilanz ändert die Fluktuation aber nichts: Es bleibt ein Wachstum von mehr als… [mehr]