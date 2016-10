Für den neuen Schulamts-Chef ist Inklusion ein wichtiges Thema

Bergstraße. Das Staatliche Schulamt für die Landkreise Bergstraße und Odenwald hat einen neuen Leiter: Gestern wurde Rainer Kilian in sein Amt eingeführt. Der Frankfurter tritt die Nachfolge von Susann Hertz an, die seit einem halben Jahr kommissarisch die personelle Vakanz überbrückt hat.

Der Hessische Kultusstaatssekretär Dr. Manuel Lösel dankte ihr für das hohe Engagement und eine "betont kommunikative und offene Art", mit der sie die Position begleitet habe. Susann Hertz habe trotz der kurzen Amtszeit große Fußabdrücke hinterlassen, so Lösel in Heppenheim. Sie war zuletzt als schulfachliche Aufsichtsbeamtin am Schulamt in Darmstadt tätig, wohin sie nun zurückkehren wird.

Rainer Kilian kommt aus der Großstadt: Er war über ein Jahrzehnt an den Schulämtern in Frankfurt und Offenbach und muss sich nun auf die kleinräumigen und verästelten und ländlichen Strukturen an der Bergstraße und vor allem im Odenwald einstellen. Mit rund 50 Mitarbeitern ist das Staatliche Schulamt in den beiden Schulamtsbezirken für 117 Schulen und etwa 2600 Lehrerstellen zuständig. Im Jahr 1997 waren die bis dahin eigenständigen Schulämter in Erbach und Heppenheim zusammengelegt worden.

Rainer Kilian Rainer Kilian ist "der Neue". Ab sofort leitet er das Staatliche Schulamt für die Landkreise Bergstraße und Odenwald in Heppenheim. Kilian war zuletzt im Staatlichen Schulamt Frankfurt beschäftigt, das er vorübergehend kommissarisch geleitet hatte. Zwei Jahre lang hatte er die Geschäfte geführt. Bei der endgültigen Besetzung der Stelle zog er jedoch den Kürzeren und klagte gegen die Entscheidung. Nach dem Ausscheiden von Schulamtsdirektorin Frida Bordon im Herbst vergangenen Jahres wurde das Amt in Heppenheim zunächst von ihrem vormaligen Stellvertreter Andreas Dähn geleitet. Im April dieses Jahres übernahm dann Susann Hertz kommissarisch die Leitung an der Weiherhausstraße. Teilhabe und Inklusion "Nach elfeinhalb Jahren Großstadt ein neuer beruflicher Lebensabschnitt", kommentierte Rainer Kilian bei seiner Amtseinführung. Der Behördenchef ist Jahrgang 1956 und hat Heil- und Sonderpädagogik an der Frankfurter Goethe-Universität studiert. Nach einjähriger Tätigkeit an einem Psychiatrischen Krankenhaus in Weilmünster begann er an der Grundschule Gießen-West als Lehrer zu arbeiten. An der Offenbacher Ludwig-Dern-Schule mit Förderschwerpunkt Lernen war er Lehrer und später auch 15 Jahre lang Schulleiter. Sonderpädagogik, Teilhabe und Inklusion liegen Kilian besonders am Herzen: Schon vor vielen Jahren hatte er sich dafür eingesetzt, dass Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen können. "Gemeinsames Lernen ist ein Menschenrecht", sagte er in einem Interview aus dem Jahr 2010. Ab 2014 war er aktiv an der "Gesamtkonzeption Modellregion Inklusive Bildung" in Frankfurt beteiligt. Von Frankfurt an die Bergstraße 2004 wechselte Kilian ans Schulamt nach Offenburg. Ab 2005 war er in der Frankfurter Behörde tätig, wo er von 2011 an stellvertretender Amtsleiter war. Der neue Amtsleiter in Heppenheim ist auch außerschulisch gut vernetzt. Unter anderem gehört er zu den Initiatoren eines Malwettbewerbs, den Frankfurter Lions Clubs gemeinsam mit der damaligen Oberbürgermeisterin Petra Roth ausgerichtet hatten. Rainer Kilian freut sich auf die neue Aufgabe an der Bergstraße und im Odenwald. Als Freund von Wein und gutem Essen sei ihm die Region schon vorher bekannt gewesen, so der neue Schulamtsleiter. Dass er gerade im Herbst seinen Dienst in Heppenheim antritt, kommt ihm sehr gelegen: "Ich sammle gerne Pilze." tr [mehr...]

Kilian freut sich auf die neue Aufgabe. Viele klassische Probleme in den Ballungszentren würden ihm hier nicht oder in entschärfter Form begegnen. Andere Themen wiederum seien überall vergleichbar.

"Seiteneinsteiger" integrieren

Eine der zentralen Herausforderungen der nächsten zehn Jahre sei die Integration von Flüchtlings- und Migrantenkindern in das deutsche Schulsystem. Diese "Seiteneinsteiger" gelte es gut und schnell in das hiesige Bildungsnetz einzubinden.

Unter gemeinsamem Lernen versteht Kilian aber weitaus mehr: In Heppenheim kündigte er an, dass er sich auch am Südzipfel Hessens für eine inklusive Bildung stark machen wolle. Ein Thema, das ihn durch seine gesamte Schulkarriere begleitet hat. Neu sei auch die Zusammenarbeit mit zwei Schulträgern in den benachbarten Landkreisen. Als Eckpfeiler seines beruflichen Verständnisses nennt er Transparenz von Entscheidungen und einen wertschätzenden Umgang mit den Mitarbeitern.

Zwei Landkreise, ein Schulamt

Brigitta Hedde ist Leiterin des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Groß-Gerau und den Main-Taunus-Kreis. Sie lobt Kilian als konstruktiv arbeitenden Kollegen, der Teamarbeit zu schätzen wisse. Auch die beiden Ersten Kreisbeigeordneten aus dem Schulamtsbezirk waren zur Amtseinführung gekommen. Diana Stolz (CDU) verwies auf die guten Strukturen an der Bergstraße, wo in den vergangenen Jahren mehr als 380 Millionen Euro in den Schulbau und die Schulsanierung investiert wurden. Zahlen, mit denen der Odenwaldkreis nicht mithalten könne, wie Oliver Grobeis (SPD) betonte. "Was die Bergsträßer mit Kohle machen, das machen wir mit Liebe", witzelte er im Schulamt. Er hoffe, dass der kleinere der beiden Schulträger auch weiterhin nicht vernachlässigt werde. Grobeis sagte, dass man in der Schulpolitik manchmal auch kreative Lösungen zulassen müsse, um Ideen weiter entwickeln zu können.

"Wir freuen uns auf eine kontinuierliche Zusammenarbeit", begrüßte Tobias Knapp den neuen Amtsleiter. Der Schulpsychologe und Vorsitzende des Personalrats dankte Susann Hertz für die gute und vertrauensvolle Kooperation. Ihr scheint es auch sonst im Kreis gefallen zu haben: Ein Umzug an die Bergstraße ist geplant.

Musikalisch umrahmt wurde die Amtseinführung von Kindern aus der Heppenheimer Nibelungenschule. Zwei dritte und zwei zweite Klassen bildeten einen großen Chor, der von Helmut Vorschütz geleitet wurde. Auch dem Staatssekretär hat die Darbietung sehr gefallen. Manuel Lösel ist ausgebildeter Musikpädagoge.