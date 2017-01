In die Schulen fließen weitere 170 Millionen Euro – und mehr

Bergstraße. Kaum ist der neue Schulentwicklungsplan verabschiedet, ist er teilweise schon wieder von den Realitäten überholt. Als der Rahmen für den Fünf-Jahreszeitraum bis 2021 abgesteckt wurde, galten noch andere Anforderungen an die Ganztagsbetreuung und vor allem für den sprachlichen Intensivunterricht für Flüchtlinge. An beiden Baustellen muss nachgerüstet werden.

Die 170 Millionen Euro, die in den nächsten zehn Jahren laut Schulbauprogramm in den Erhalt und den Ausbau von Schulgebäuden investiert werden sollen, werden deshalb nicht reichen, kündigte Landrat Christian Engelhardt beim Pressegespräch der Bergsträßer CDU-Spitze zum Jahresbeginn an (wir haben berichtet). Schon jetzt steht fest, dass der Schulentwicklungsplan modifiziert und unter den neuen Vorzeichen fortgeschrieben werden muss.

Der Finanzrahmen, der dafür zur Verfügung steht, ist allerdings gedeckelt. Zwar hat sich die Haushaltslage des Kreises dank sprudelnder Steuereinnahmen auf allen Ebenen erheblich verbessert. Das Etatjahr 2016 wird nach aktuellen Hochrechnungen im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von sage und schreibe 23 Millionen Euro abschließen. Die Spielräume, die sich aus dem anhaltenden Konjunkturhoch ergeben, bleiben trotzdem begrenzt. Mit den auch künftig erwarteten Überschüssen soll nicht zuletzt der hohe Schuldenberg abgetragen werden. Vorrangiges Ziel ist es, die Kassenkredite zu reduzieren, die für den laufenden Betrieb in Anspruch genommen werden müssen.

Neben dem Bereich Bildung nennt Engelhardt die Integration von Flüchtlingen und eine weitere Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf als Megathemen für die Kreispolitik. Ein Schwerpunkt soll dabei auf Angeboten für die Pflege von Angehörigen liegen. Aber auch bei der Kinderbetreuung gibt es noch Nachholbedarf.

"Wir setzen die richtigen Prioritäten", lobt der Fraktionssprecher der CDU im Kreistag, der Fürther Bürgermeister Volker Oehlenschläger, die "seriöse und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Verwaltungsspitze" in der schwarz-roten Koalition. CDU-Chef Meister spricht von einem sehr guten Arbeitsklima. sl