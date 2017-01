Integration ist zentrales Thema

Flüchtlinge beim Beratungsgespräch in der Arbeitsagentur. © dpa

Entgegen aller Befürchtungen hat sich der Arbeitsmarkt in Südhessen im letzten Monat des vergangenen Jahres weiter positiv entwickelt. Saisonal bedingt stiegen die Arbeitslosenzahlen im Dezember zwar leicht an, jedoch ist die Konjunktur robust und die Prognosen für den Arbeitsmarkt sind weiterhin positiv. Zu diesem Ergebnis kam gestern Birgit Förster. Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Darmstadt sagte bei der Vorstellung der Zahlen, dass an den optimistischen Erwartungen "auch der Zustrom von Flüchtlingen nichts geändert" habe.

Da viele Flüchtlinge bereits einen Integrationskurs und weitere Sprachkurse absolviert hätten, werde die Integration dieser Menschen eines der zentralen Themen für die Arbeitsagentur sein, kündigte Förster für dieses Jahr an.

Minimaler Anstieg

Im Kreis Bergstraße waren im Dezember 5055 Menschen arbeitslos gemeldet - 28 mehr als im November, aber 207 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt bei 3,5 Prozent (Vorjahr 3,7).

Für ganz Südhessen bietet sich ein Bild, das dem im Kreis Bergstraße sehr ähnelt: Die Zahl der Arbeitslosen stieg im Dezember um 104 auf 19 546. Damit liegt die Arbeitslosenquote für Südhessen bei 4,4 gegenüber 4,6 Prozent im Vorjahr.

"Zu den Gewinnern am Arbeitsmarkt gehören erfreulicherweise auch immer mehr Ältere", richtet Wolfgang Drechsler den Blick auf einen anderen Aspekt. Der Geschäftsführer der Geschäftsstelle Darmstadt und Südhessen der Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) sagte, dass inzwischen ist fast jeder Zweite im Alter von 55 Jahren bis zum regulären Rentenalter sozialversicherungspflichtig beschäftigt sei. Die südhessischen Unternehmen zeigten damit, dass sie die Fachkenntnisse und Erfahrungen älterer Arbeitnehmer schätzen und gerne nutzen. "Allerdings muss die Regierung zum Stufenplan der Rente mit 67 auch konsequent stehen, statt dem Arbeitsmarkt durch abschlagsfreie Rentenzugänge mit 63 oder 65 dringend benötigte Fachkräfte zu entziehen", fordert Drechsler.

Zufriedene ältere Arbeitnehmer

Umfragen hätten ergeben, dass niemand so zufrieden und motiviert bei der Arbeit sei wie die älteren Arbeitnehmer. Die Menschen in Deutschland blieben auch immer länger gesund. Nach einer Umfrage des Statistischen Bundesamts aus dem Jahr 2014 beurteile nur rund jeder achte über 65 seinen Gesundheitszustand als schlecht oder sehr schlecht. 2005 sei dies noch fast jeder fünfte gewesen. Die allermeisten sind sowohl körperlich als auch mental fit für die Arbeit bis 67.

"Selbst wer aus gesundheitlichen Gründen in seinem Beruf nicht mehr arbeiten kann, muss nicht pauschal abschlagsfrei in Rente geschickt werden. Schon aus Gründen der Generationengerechtigkeit sollte er flexible Übergänge in einen anderen Beruf, eine Rententeilzeit oder notfalls die Erwerbsminderungsrente prüfen. Weiter vorankommen müssen wir bei den Rehabilitationsmaßnahmen. Die Unterstützung durch Krankenkassen, Rentenversicherung und Arbeitsagentur muss noch besser werden", sagte Drechsler. red