Kalt erwischt: Eiswein am Dreikönigstag

Bergstraße. Das Warten hat sich gelohnt, die Temperaturen waren im Keller: Zwei Bergsträßer Weingüter konnten gestern am frühen Morgen Eiswein lesen. Bei minus acht bis minus zehn Grad waren die Beeren komplett durchgefroren. Ideale Voraussetzungen für die edelsüße Spezialität.

Mitglieder der Bergsträßer Winzer eG waren unter anderem in der Lage Heppenheimer Eckweg unterwegs. Helmut und Reinhard Antes haben einen Roten Riesling mit einem Mostgewicht von 182 Grad Öchsle nach Hause gebracht. Im Maiberg konnten sich Thomas und Richard Helmling über einen klassischen Riesling mit 192 Grad Öchsle freuen.

"Das ist nach 1979 der zweite Dreikönigswein unseres Betriebs", so Geschäftsführer Otto Guthier. Die Genossenschaft wird am frühen Morgen heute die restlichen Trauben des Jahrgangs 2016 geerntet haben. Damit ist das Weinjahr 2016 endgültig abgeschlossen.

Rodelspaß im Odenwald Während es an der Bergstraße so kalt ist, dass tatsächlich noch Eiswein gelesen werden konnte, liegt auf den Höhen des Odenwaldes Schnee, der gute Bedingungen zum Rodeln bietet. Die Übersicht: Lautertal-Staffel (Kuralpe): Schneehöhe 8 bis 10 cm, Temperatur: minus 9 Grad, Rodeln ist möglich. Lindenfels: Schneehöhe 9 cm, Temperatur: minus 9 Grad, Rodeln ist möglich. Modautal-Neunkirchen: Schneehöhe 8 bis 10 cm, Temperatur: minus 7 Grad, Rodeln ist möglich. Beerfelden: Schneehöhe 6 cm, Temperatur: minus 8,5 Grad, Rodeln ist möglich, der Skilift ist nicht in Betrieb. Birkenau, Ortsteil Löhrbach-Schnorrenbach: Schneehöhe 4 cm, Temperatur: minus 9 Grad, Rodeln mit Plastikschlitten ist möglich (am Skihang verboten), Skilift ist nicht in Betrieb. Grasellenbach-Tromm: Schneehöhe 8 bis 10 cm, Temperatur: minus 14 Grad, Rodeln ist möglich. Wald-Michelbach, Ortsteil Siedelsbrunn: Schneehöhe 12 cm, Temperatur: minus 8 Grad, Rodeln ist möglich. red Tagesaktuelle Daten gibt's im Internet unter www.odenwald.de [mehr...]

Auch das Weingut Freiberger konnte sich am Freitag früh nach langem Warten und einigen tendenziell eher schlaflosen Nächten in den klirrend kalten Weinberg aufmachen. In der Lage Stemmler wartete auf etwa 1200 Quadratmetern ein Riesling auf die späte Lese. Für den Heppenheimer Familienbetrieb ist der Eiswein mit 191 Grad Öchsle die Krönung des aktuellen Jahrgangs im 90. Jubiläumsjahr - und mitten im Amtsjahr von Weinkönigin Charlotte Freiberger. Sie war mit weiteren 16 Lesehelfern ab 7.45 Uhr zwischen den Rebzeilen unterwegs. Nach einer Dreiviertelstunde waren die eisigen Beeren gepflückt.

Über die genauen Mengen lagen am gestern Mittag noch keine Angaben vor, da die Trauben zu diesem Zeitpunkt noch auf der Kelter waren. Heinz Freiberger geht von rund 90 bis 100 Litern aus.

Ein süßer Saft

Um einen Eiswein zu lesen, müssen die Trauben zunächst länger als sonst üblich am Rebstock hängenbleiben. Erst bei Temperaturen von mindestens minus sieben Grad Celsius über mehrere Stunden wird das gefrorene Lesegut geerntet. Das in den Beeren enthaltene Wasser bleibt als Eis auf der Kelter zurück, während nur der süße Saft als hochkonzentrierter Most gewonnen wird.

Im Unterschied zu anderen edelsüßen Weinen wie Auslesen, Beerenauslesen und Trockenbeerenauslesen liegt die Besonderheit der Eisweine in der dichten Konzentration der Inhaltsstoffe und einem vergleichsweise hohen Säuregrad. Ein Phänomen, das nur durch das Gefrieren der Beeren am Rebstock erreicht wird. Statt charakteristischer Edelfäule-Noten (Botrytis) - wie bei den anderen Süßweinen - stehen hier Frucht und Frische im Vordergrund. Gesunde Trauben sind daher die wichtigste Voraussetzung. Eisweine sind schon jung sehr gut trinkbar und weisen dennoch ein hohes Reifepotenzial auf.

Riskantes Pokerspiel

Weil Most mit einem derart hohen Zuckergehalt von den Hefen nur sehr mühsam zu Wein vergoren werden kann, haben deutsche Eisweine in der Regel recht hohe natürliche Restzuckergehalte von weit über 100 Gramm pro Liter. Der Alkoholgehalt ist dagegen eher gering, meist um die sieben Volumenprozent.

Eiswein ist aber auch ein riskantes Pokerspiel: Bis Januar, manchmal auch bis Februar kann das Spiel der Winzer mit der Natur dauern. Wenn es zu mild bleibt, droht der Totalverlust der reservierten Trauben: 2013 war die Eisweinlese an der Bergstraße aufgrund des warmen Winters ausgefallen.

Im Vorfeld muss der Winzer durch einen ertragsreduzierenden Rebschnitt und eine strenge Selektion der Trauben für ein gesundes Lesegut sorgen. Später werden die vollreifen Trauben entblättert und in Folie gepackt, um sie vor hungrigen Vögeln und anderen äußeren Einflüssen zu schützen.

Die Hessische Bergstraße verzeichnet eine recht hohe Nachfrage. Im kleinsten deutschen Anbaugebiet hat der Wein aus der Kälte eine lange Tradition. Die Kollegen im Rheingau sind vorsichtiger. Nur wenige gehen das Risiko ein. Die Zahl der Rheingauer Winzer, die Eiswein produzieren, ist rückläufig.