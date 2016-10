„Integration entscheidet sich am Rollenbild der Frau“

Bergstraße/Lorsch. Erneut hat sich Julia Klöckner gestern in Lorsch für ein Burka-Verbot ausgesprochen. Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und stellvertretende Bundesvorsitzende betonte, dass die Debatte über die Vollverschleierung nicht allein unter dem Aspekt der inneren Sicherheit geführt werden dürfe. Es gehe dabei vor allem um die Gleichberechtigung und Integration von Frauen. Das entscheidende Kriterium für das Gelingen von Integration sei die Rolle der Frau, so Klöckner vor zahlreichen Zuhörern im Paul-Schnitzer-Saal.

Im Museumszentrum feierte die Bergsträßer CDU den Tag der Deutschen Einheit. Wenige Stunden zuvor hatte Klöckner bei einer Festveranstaltung im Mannheimer Schloss eine Rede gehalten. An die Bergstraße sei sie gern gekommen, so die 43-jährige Pfälzerin. "Als Nehmerland kommt man immer gern in ein Geberland" sagte sie in Anspielung auf den Länderfinanzausgleich.

Die Basis ist nicht verhandelbar

Schon nach wenigen Minuten kam Klöckner in ihrer Festrede auf die Flüchtlingsdebatte zu sprechen. Zwar müsse sich auch ein Land wie Deutschland auf neue Verhältnisse und gesellschaftliche Veränderungen einstellen ("Das bedeutet nicht gleich den Untergang des Abendlandes"), doch sei die verfassungsrechtliche Basis der Bundesrepublik in keiner Weise verhandelbar. "Das Grundgesetz steht nicht zur Diskussion." Jemand, der sein Gesicht und seine Identität nicht in der Öffentlichkeit zeige, könne nicht in der Demokratie ankommen. "Vollverschleierung hat in einem offenen Land nichts zu suchen."

Die Unions-Politikerin kritisierte dabei ausdrücklich Frauenrechtlerinnen, die sich für Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und eine Frauenquote einsetzten, die Vollverschleierung aber als kulturelle Vielfalt bezeichneten. "Wo sind denn heute die ganzen rot-grünen Feministinnen, die im Gender-Streit für eine geschlechtergerechte Sprache kämpfen und am liebsten die Bibel umgeschrieben hätten?" Niqab und Burka sind in Klöckners Augen eindeutige Symbole des politischen Fanatismus und der Intoleranz.

In dieser Sache lässt Klöckner nicht mit sich verhandeln: Wenn eine Frau eigenständig oder unter Zwang des Mannes entscheide, vollverschleiert in die Öffentlichkeit zu gehen, dann sei das ein klares Signal der Desintegration. Man zeige damit, dass man von westlichen Werten und dem modernen Frauenbild nichts halte. "Hier muss der Staat sagen, was ihm wichtig ist. Die Politik muss darüber reden, welche Normen gelten sollen."

Klöckner nahm hier auch Bezug auf ihren Besuch in einer Flüchtlingsunterkunft in Idar-Oberstein vor gut einem Jahr, als ihr ein muslimischer Imam im Vorfeld ausrichten ließ, er würde ihr als Frau nicht die Hand reichen wollen. Klöckner hatte sich daraufhin entschieden, auf das Zusammentreffen zu verzichten. "Es gibt Spielregeln, an die sich jeder halten muss."

In Lorsch sprach sie sich wiederholt dagegen aus, diese Haltung als fremdenfeindlich oder islamophob zu bezeichnen. Ihre Position sei vielmehr "wertekonservativ in einem positiven Sinne". Die CDU-Vizechefin verneinte darüber hinaus auch den Vorschlag aus den eigenen Reihen, der die Vollverschleierung nur in Teilen des öffentlichen Raums verbietet. Ein Kompromiss sei in dieser Frage nicht möglich.

Nicht verbiegen lassen

Gleichzeitig forderte Klöckner ein grundsätzliches Verständnis für alle Menschen, die irgendwo auf der Welt ihr Land verlassen - auch Richtung Deutschland -, um anderswo Zuflucht zu suchen. Das christliche Menschenbild, für das die Union stehe, bedeute auch, dem Nächsten in Not zu helfen. Niemand könne sich aussuchen, wo er geboren werde. Dies bedeute aber auch, dass jeder sich an die Regeln im Gastland zu halten habe. Deutschland sei "nicht so naiv", sich sein geltendes Asylrecht verbiegen zu lassen.

In Lorsch nahm Klöckner die Kanzlerin in Schutz, von deren Flüchtlingspolitik sie sich zuletzt behutsam distanziert hatte: Ihr vielfach kritisierter Slogan "Wir schaffen das" sei letztlich nichts anderes als Kohls "blühende Landschaften", die er nach der Wende den Menschen in den neuen Bundesländern versprochen hatte.