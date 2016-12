Meister bleibt im Vorstand der CDU

Bergstraße/Essen. "Es war ein Parteitag in sehr guter Stimmung nach einem aufregenden politischen Jahr", fassten die Bergsträßer Delegierten ihren Eindruck vom Bundesparteitag der CDU zusammen, der gestern in Essen zu Ende gegangen war. Für die Kreis-CDU reisten Vorsitzender Dr. Michael Meister (Bild: Funck) und seine Stellvertreter Birgit Heitland (Zwingenberg), Alexander Bauer (Bürstadt) sowie Peter Stephan (Mörlenbach) ins Ruhrgebiet. Meister wurde dort erneut in den Bundesvorstand gewählt.

84,2 Prozent Zustimmung

770 von 915 Delegierten unterstützten seine Kandidatur als Beisitzer - in der Bergsträßer Parteizentrale werden diese knapp 84,2 Prozent Zustimmung als ein "sehr gutes persönliches Ergebnis" kommentiert. Meister gehört dem Bundesvorstand seit 2010 an. Im Mittelpunkt des medialen Interesses stand aber natürlich die Wiederwahl von Angela Merkel als Bundesvorsitzende. Die Bundeskanzlerin hat nach Einschätzung Meisters eine "sehr sachliche und motivierende Rede" zu wichtigen Fragen der Zeit gehalten und eine "klare Orientierung für die Politik der Union" gegeben. red