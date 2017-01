Messer und Schlagstock

Beamte aus ganz Südhessen haben dieser Tage an Kontrollstellen in Bensheim, Zwingenberg und Lampertheim insgesamt 136 Personen überprüft.

Bei dem Einsatz waren besonders berauschte sowie alkoholisierte Fahrzeugführer im Visier der Polizisten. Die 74 Fahrzeugkontrollen führten zu insgesamt neun Blutentnahmen und Anzeigen. In sieben Fällen besteht der Verdacht, dass der Fahrer berauscht am Steuer saß, in den anderen beiden Fällen war Alkohol im Spiel.

Ein jugendlicher Mofafahrer sowie ein Autofahrer aus Georgien erhielten Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis: Das Mofa fuhr deutlich schneller als das erlaubte Tempo 25, der georgische Führerschein war nicht mehr gültig, da sein Besitzer bereits seit 2015 in Deutschland lebt.

Außerdem entdeckten die Beamten bei ihren Kontrollen in zwei Fällen Kleinstmengen Rauschgift. Auch ein verbotenes Einhandmesser sowie ein Teleskopschlagstock kamen in amtliche Verwahrung.

Auf der A 67 bei Pfungstadt kontrollierten Polizeibeamte zudem den Güterverkehr. 19 Fahrzeuge wurden von den Ordnungshütern hierbei unter die Lupe genommen. In sechs Fällen musste die Weiterfahrt untersagt werden, weil gravierende Verstöße an den Lastwagen festgestellt wurden.

Ein deutscher Abfalltransporter musste beispielsweise beanstandet werden, weil der transportierte Recycling-Stoff in der Abfalltransportgenehmigung des Unternehmens nicht gelistet ist. Ein empfindliches Bußgeld droht.

Der Fahrer eines Fahrzeugs der Sprinter-Klasse hatte seine Ladekapazität mit Fleischwaren mehr als ausgeschöpft und den Kleintransporter um insgesamt 20 Prozent überladen.

Positiv fielen dagegen zwei Gefahrguttransporte aus der Slowakei und Deutschland auf. Beide Fahrer konnten ohne jegliche Beanstandungen ihre Fahrt fortsetzen. pol