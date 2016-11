Ministerin Hinz: „Der Rückbau rückt näher“

Biblis. Gestern Vormittag hat RWE die letzten abgebrannten Brennelemente aus Block A des Atomkraftwerks in Biblis geholt. Nach Angaben des Anlagenbetreibers schloss sich gegen 9.30 Uhr hinter dem Castor-Behälter die Schleuse zum Reaktorgebäude. Per Kran wurde der Behälter mit den Brennstoffen abgelassen und anschließend ins Zwischenlager auf dem Kraftwerksgelände gebracht. "Damit ist unser Block A der erste brennstofffreie der in Deutschland im Jahr 2011 abgeschalteten Kernkraftwerke", sagte Kraftwerksleiter Horst Kemmeter.

"Es gibt keinen Weg zurück. Der Rückbau des Kernkraftwerks Biblis rückt näher", stellte gestern die hessische Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) in einer Mitteilung fest. Beim Informationsforum am Dienstagabend in Biblis berichtete das Ministerium, dass der Genehmigungsbescheid für Block A bereits von der Bundesaufsicht geprüft worden sei. Noch im November soll der Entwurf an RWE gehen. Als Antragsteller werde das Unternehmen angehört. Danach könne die Genehmigung für den Rückbau von Block A erteilt werden.

Für Block B will das Ministerium den Genehmigungsentwurf in den kommenden Tagen der Bundesaufsicht vorlegen. Voraussichtlich im Februar 2017 könne die Anhörung des Antragstellers erfolgen.

946 Brennelemente Das Bibliser Atomkraftwerk wurde im März 2011 nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima abgeschaltet. In Block A befanden sich nach Angaben des hessischen Umweltministeriums damals 440 radioaktive Brennelemente, in Block B waren es 506. Seit gestern sind alle Brennelemente aus Block A geholt worden. Sie befinden sich nun im Bibliser Zwischenlager, das eine Genehmigung bis 2046 hat. red

Laut Ministerium befanden sich im März 2011 insgesamt 946 radioaktive Brennelemente in den beiden Blöcken: 440 in Block A und 506 in Block B. Nach der verheerenden Atomkatastrophe im japanischen Fukushima waren in Deutschland die ältesten AKW abgeschaltet worden, dazu gehörte die Bibliser Anlage. Um mit einem sicheren Rückbau des AKW beginnen zu können, müssten beide Blöcke frei sein von Kernbrennstoffen, schreibt das Umweltministerium in seiner gestrigen Pressemitteilung.

Als erster vorbereitender Schritt seien die Brennelemente in Castoren verladen und anschließend ins Zwischenlager transportiert worden. "Damit sollte eine wichtige Voraussetzung für den störungsfreien Rückbau des Kraftwerks geschaffen weiter", heißt es weiter.

Das Bundesamt für Strahlenschutz hatte RWE dafür im September 2015 die Genehmigung erteilt. Im November vergangenen Jahres begann die Beladung in Block A. Zuvor habe RWE ein umfangreiches Maßnahmenpaket umgesetzt, teilte Kemmeter gestern mit.

Ein Jahr lang rund um die Uhr

Ein Schwerpunkt sei die Schulung des Personals gewesen. Außerdem seien die vorhandenen Hubgerüste und Kräne intensiv geprüft und ertüchtigt worden. Laut Kraftwerksleiter wurden ein neuer Transportwagen und ein so genannter Bodenstoßdämpfer angeschafft. Rund ein Jahr lang sei ein Team aus eigenen Strahlenschützern und Handhabungsexperten im Schichtbetrieb rund um die Uhr im Einsatz gewesen. Fachleute der Gesellschaft für Nuklearservice und andere Partnerfirmen hätten sie dabei unterstützt.

"Die Verladung und Einlagerung der Brennstäbe ist störungsfrei und ohne Zwischenfälle erfolgt", stellte Ministerin Hinz fest. Mit den Brennelementen seien mehr als 99 Prozent der radioaktiven Massen aus Block A entfernt worden.

Die Räumung der Brennelemente in Block B soll im Frühjahr 2017 beginnen und bis Mitte 2018 laufen.

"Die Ära der Atomenergie ist auf dem Papier beendet worden. In Hessen haben wir nun auch Fakten geschaffen", teilte Ministerin Priska Hinz mit. Und Kraftwerksleiter Horst Kemmeter sagte nach getaner Arbeit gestern am Standort: "Gemeinsam haben wir einen weiteren Meilenstein im Rahmen des Abbaus erreicht." ps/sm