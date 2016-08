Mit 25 in den Bundestag? Müller hat Zeit

Moritz Müller ist in Seeheim-Jugenheim geboren und gerade 24 Jahre alt geworden. Seinen Lebensmittelpunkt hat er in Bensheim. Hier hat er, 2011 am AKG, auch sein Abitur abgelegt.

Sein Studium der Politikwissenschaft und Ethnologie schließt Müller an der Uni Frankfurt noch in diesem Monat als Master of Arts ab. Vorausgegangen war ein Bachelor-Studium mit einem Prädikatsabschluss.

Praktische Erfahrungen sammelte Moritz Müller als studentische Hilfskraft und bei Praktika in Wirtschaftsunternehmen und Behörden.

In Bensheim gehört Müller für die örtlichen Grünen seit 2011 der Stadtverordnetenversammlung an. Seit dieser Wahlzeit fungiert er als Parlamentarischer Geschäftsführer der GLB-Fraktion. Außerdem ist er stellvertretender Vorsitzender des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses.

Im Mai wurde Müller in den Kreisvorstand seiner Partei gewählt. sl