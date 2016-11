Nach dem Holperstart häufen sich die Erfolgsmeldungen

Bergstraße. Der Pakt für den Nachmittag hat beste Chancen, ein Erfolgsmodell zu werden. Nach einem eher verhaltenen Start mit sechs Grundschulen, haben sich dem Pilotprojekt in diesem Jahr vier weitere Schulen im Kreis angeschlossen - darunter auch die Schule an der Weschnitz in Einhausen. Knapp tausend Schüler profitieren dadurch mittlerweile von dem eng verzahnten Bildungs- und Betreuungsangebot, das vom Land Hessen gemeinsam mit dem Landkreis, Schulen und unterschiedlichen Trägern im vergangenen Jahr auf den Weg gebracht wurde.

Ab dem kommenden Schuljahr 2017/18 bieten 13 von insgesamt 48 Bergsträßer Grundschulen den Pakt für den Nachmittag an. Die Eltern zahlen dafür - je nach Angebot - zwischen 45 Euro und 153 Euro monatlich. Der Kreis gewährt Zuschüsse in Millionenhöhe pro Jahr, das Land schafft Lehrerstellen.

Für Landrat Christian Engelhardt, der Leiter der Pilotschulen und Träger der Betreuungsangebote eingeladen hatte, Bilanz zu ziehen, von ihren Erfahrungen zu berichten und über Rahmenbedingungen zu diskutieren, bedeutet der Pakt ganz klar "ein Stück mehr Lebensqualität für Familien". Erklärtes Ziel müsse deshalb sein, das Modell flächendeckend einzuführen. Als Träger sind drei Vereine, eine Kommune sowie zwei freie Anbieter mit im Boot.

13 Schulen sind dabei Sechs Grundschulen sind von Anfang an beim Pakt für den Nachmittag dabei: Schillerschule Auerbach, Carl-Orff-Schule Fehlheim, Felsenmeerschule Reichenbach, Sonnenuhrenschule Birkenau, Schillerschule Viernheim, Adam-Karillon-Schule Wald-Michelbach. Seit diesem Schuljahr bieten den Pakt auch die Schlossbergschule Auerbach, die Schillerschule Bürstadt, die Schule an der Weschnitz Einhausen und die Friedrich-Fröbel-Schule Viernheim an. Im Schuljahr 2017/18 kommen die Goetheschule Lampertheim, die Grundschule Elmshausen und die Konrad-Adenauer-Schule Heppenheim dazu. gs

"Bei uns ist die Schülerbetreuung auch vorher schon dank ausgebildeter Erzieher und Sozialpädagogen super gelaufen", begründete Konrektorin Kersten Steiner von der Schillerschule in Auerbach die anfängliche Zurückhaltung gegenüber dem Modell: "Der Pakt war für uns zunächst nicht relevant." Das Angebot der Stadt Bensheim, ab 2017 die Trägerschaft zu übernehmen, sei schließlich ausschlaggebend für den Einstieg gewesen, der nicht ganz geräuschlos verlaufen sei. Die seitherigen Verantwortlichen des Betreuungsangebots hätten resigniert und den Regiestab übergangsweise an die Eltern weitergereicht.

"Eine professionelle Trägerschaft ist uns wichtig", betonte Steiner, die Wert darauf legt, dass "die Nachmittagsstunden nicht verschult werden". Als positiven Effekt seit Einführung des Paktes führte sie an, "dass wir viel mehr gemeinsam denken", dass ausreichend Geld für alle Kinder bereitsteht und eine intensivere Hausaufgabenbetreuung für Problemschüler möglich ist. Steiners Fazit: "Uns hat der Pakt viel gebracht." Für Schulleiter Günter Schneider bietet die Realität dennoch einige Stolpersteine: "Wir wollen die Bildungsanteile erhöhen, die Eltern wollen mehr Betreuung." Die Wilde 13, so der Name der Schülerbetreuung an der Schillerschule, wird derzeit von 97 Jungen und Mädchen besucht.

Nachfrage überall groß

Dass der Kreis durch sein familienfreundliches Angebot schon vor Einführung des Paktes viel Herzblut und Engagement in die Schülerbetreuung investiert habe, betonten sowohl der Landrat als auch einige der Schulvertreter. Beim kostenintensiven Pilotprojekt geht es laut Engelhardt aber "nicht ausschließlich um Betreuung, sondern um Qualität". Land und Kreis investieren höhere Summen als man für das Konzept vom "Familienfreundlichen Kreis" jemals ausgegeben habe. Das pädagogische Konzept spiele eine tragende Rolle, zudem seien Investitionen wie der Bau einer Mensa und einer Bibliothek erforderlich. Und es würden Arbeitsplätze für Lehrer geschaffen.

Für Schulleiterin Claudia Sudheimer von der Felsenmeerschule in Reichenbach und Thomas Jungfleisch vom Trägerverein Kubus sind die "sinnvolle Verknüpfung der Lernzeit am Vor- und Nachmittag" und das umfangreiche Angebot an Arbeitsgemeinschaften ein großes Plus des Pakts. Ein selbst gedrehter Werbefilm zeigt Jungs, die Muffins backen, Schüler beim gemeinsamen Mittagstisch, bei den Hausaufgaben, im Ruheraum und während der Bewegungsstunde.

"Tendenz steigend", vermeldete die Leitung der Adam-Karillon-Schule in Wald-Michelbach. Die Nachfrage nach freien Plätzen sei groß "und die Mitarbeiter werden jetzt nach Tarif bezahlt". Auch Stefanie Brand von der Schillerschule in Viernheim konnte von ständig steigende Schülerzahlen beim Betreuungsangebot berichten. Derzeit werden mehr als ein Drittel, rund 115 Kinder, von einem Pädagogen-Erzieher-Tandem betreut. Für die gleichnamige Schule in Bürstadt war die Zusage für bauliche Investitionen von einer Million Euro mit ausschlaggebend, um dem Pakt für den Nachmittag beizutreten.