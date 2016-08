OSO-Erinnerungen – für viele zu teuer

Bergstraße. Die Odenwaldschule ist Geschichte. In dieser Woche ist es ein Jahr her, dass die Aufsichtsbehörden das Aus für das nach einem Missbrauchsskandal in die Kritik geratene Internat bekanntgaben. Jetzt wird das Inventar zu Geld gemacht. Immobilien sollen folgen. Die verlängerte Auktion im Rahmen des Insolvenzverfahrens endet am Donnerstag um neun Uhr. Danach erwartet man die Zuschläge für die Online-Bieter.

Häuser sind noch zu haben

Zufrieden zeigt das Unternehmen Industrierat. Der bundesweit aktive Dienstleister mit Sitz in Hamburg managt im Auftrag der Insolvenzverwalterin die Auktion, bei der innerhalb von knapp drei Monaten 945 Inventarposten unter den Hammer kamen. "Es lief gut", sagt Georg Kühnert, der die Angelegenheit vor Ort organisiert. Beim letzten der drei Besichtigungstermine gestern hatten er und seine Kollegen alle Hände voll zu tun: Türen aufschließen, bewegliches Inventar erklären, Fragen beantworten. Vor allem Details zu Größe, Gewicht und Transport der Objekte. Deren Abholung ist auf vier Tage beschränkt - Montag bis Donnerstag nächster Woche. Die Bandbreite ist enorm. Zwischen einem Flötenmundstück aus dem Musikraum und einer mächtigen Hobelmaschine aus der Tischlerei liegen schlappe tausend Kilo.

Es waren die finalen fünf Stunden für die erinnerungsbeschädigten Innereien der OSO. Ob es Anfragen zu den Gebäuden oder dem Grundstück gegeben habe, wollte Kühnert nicht verraten. "Unsere Aufgabe ist allein die Abwicklung der Auktion. Den Rest erledigt die Insolvenzverwalterin." Die Bensheimer Rechtsanwältin Sylvia Rhein ließ wiederholt mitteilen, dass es Interessenten gebe. Angaben darüber, wer das ist und wann ein Verkauf anstehen könnte, dringen nicht nach außen. Etliche Besucher aber fragen danach. Wollen wissen, wie es mit dem Areal in Ober-Hambach weitergeht.

Klingt muffig, riecht muffig

Die meisten suchen Kleinteile, die für das Endgebot plus 18 Prozent Aufgeld plus Mehrwertsteuer auf den Gesamtpreis den Besitzer wechseln. "Zu teuer", sagt ein Hobbymusiker aus dem benachbarten Kirschhausen über einen Flügel der Marke Rud.Ibach. Das Gebot rangiert bei etwa 2000 Euro. "Klingt muffig." Fast überall riecht es ebenso. Sporthalle, Waschhaus, Werkstätten, Platon-Haus. Eine Mischung aus Moder, Schimmel und Feuchtigkeit.

Der museale und verlassene Eindruck wird von einer seltsam belebten Atmosphäre kontrastiert: Manchmal hat man das Gefühl, dass die Schüler nur auf Ausflug sind. In der Sporthalle liegen Kletterschuhe in der Umkleide, der Fitnessraum dünstet Schweiß aus. In der Töpferei liegt eine Zeitung vom Oktober 2014. Da hatte der Trägerverein die komplette Schulleitung bereits entlassen, weil sie die angekündigte Transparenz in der Aufarbeitung der systematischen Missbrauchsfälle nicht eingehalten hatte. "Die OSO siegt - und verliert auch manchmal", steht noch immer in einer Vitrine mit Sportpokalen aus den letzten fünf Jahrzehnten. Vor einem Jahr kam die endgültige Niederlage.

Die Auktion hatte am 10. Juni begonnen. Angeboten wurden Möbel und Maschinen, Musikinstrumente und Sportgeräte. Alles mit gelbem Aufkleber und schwarzer Nummer war Teil der Online-Versteigerung. Anschauen mussten sich Interessenten alles vor Ort. Auf dem Parkplatz sah man gestern Kennzeichen aus ganz Deutschland - und darüber hinaus. Ein Lehrer aus Darmstadt mit zu dünnem Budget war früh am Ende seiner Suche.

Auf der Suche nach Geschenken

Ein Sportstudent aus Wiesbaden liebäugelte mit einem großen Trampolin für seinen Verein. In der "Zukunftswerkstatt" wimmelt es von Laptops und Druckern. Ein Mann aus Dossenheim flirtete mit einem originalverpackten Technik-Set für Jugendliche. "Ich lasse mich inspirieren." Im August schon an Weihnachten denken, lautete sein Motto. Eine Geschäftsfrau aus Nordhessen hakt ihre Liste mit Kleinmaschinen ab, an deren Auktion sie beteiligt ist. Darunter ein mobiler Kompressor. "Wir müssen halt schauen, wie wir die nach Hause bekommen", sagt sie in der Töpferei hoch über dem Internatsgelände. Im Musikraum klingt es fast nach Unterricht. Ein Darmstädter testet eine Klarinette. 110 Euro - etwas zu viel für ihn. Nicht alle der 945 Positionen werden den Besitzer wechseln.

Und was passiert mit dem, was übrigbleibt? "Das bleibt im Zweifelsfall in der Immobilie - wenn wir es nicht anderweitig noch verkaufen können", erklärt Georg Kühnert. Außerdem müsse man immer damit rechnen, dass jemand sein Eigentum noch zurückverlangt.