Peter Maffay zum Anfassen

Bensheim. Peter Maffay ist gestern in Bensheim mit dem Karl-Kübel-Preis 2016 ausgezeichnet worden. Damit würdigt die Stiftung dessen Engagement für traumatisierte Kinder in verschiedenen Projekten und Einrichtungen. Die Auszeichnung ist mit 25 000 Euro dotiert. Das Geld fließt direkt auf das Konto seiner Stiftung, wie der Musiker dem BA nach der Festveranstaltung im Musiktheater Rex mitteilte.

Knapp 300 Gäste kamen zur Preisverleihung in die ehemalige Güterhalle, wo am Mittag zum zweiten Mal auch der Dietmar-Heeg-Medienpreis verliehen wurde. In diesem Jahr wurden zwei gleichwertige Preisträger gewürdigt: Insa Onken für ihre TV-Produktion "Safet tanzt" sowie Michaela Bruch und Dr. Klaus Bergner für die Fernsehdokumentation "Liebe macht stark". Die Preisverleihung fand zum zweiten Mal in Folge in Bensheim statt - dem Stammsitz der Stiftung. Davor wurden die Preise in der Frankfurter Paulskirche vergeben. Viele Gäste lobten die Location Rex als würdigen Rahmen.

Das Interesse der Besucher galt natürlich Peter Maffay. Schon vor der Veranstaltung wurde der 67-jährige Star von Medienvertretern umzingelt. Im Jahr 2000 gründete er die nach ihm benannte Stiftung, die heute drei naturnahe Kinderhäuser in Deutschland, Rumänien und auf Mallorca sowie weitere Therapieeinrichtungen betreut. Jedes Jahr besuchen rund 1200 Kinder die Anlagen. Die meisten davon mit sozialen Problemen, mit Gewalterfahrung oder einer schweren Erkrankung.

Tabaluga als Schlüsselfigur

"Kinder haben es nicht in der Hand, in welche Lebensumstände sie hineingeboren werden. Wir helfen Kindern, die in Not geraten sind", sagte Maffay in seiner Dankesrede. Das Kümmern um benachteiligte Kinder und Jugendliche kommentierte er als "Herzensangelegenheit". Die Stiftung biete ihnen wertvolle Schutzräume mitten in der Natur. "Es geht uns darum, sie vom Rand in die Mitte zu holen." Dabei spielt auch Tabaluga, die Märchenfigur aus Maffays musikalischem Repertoire, zwei wichtige Rollen. Der grüne Drache stehe für Musik, die Klein und Groß ansprechen möchte. Er sei aber auch "ein Symbol für die Werte, die unserer Stiftung wichtig sind". Zum Beispiel Freundschaft, Toleranz, Gewissenhaftigkeit, Achtsamkeit und Verantwortung für Umwelt und Mitmenschen, betonte Maffay in Bensheim.

Der Rockmusiker zeige seit vielen Jahren, dass man persönlichen Erfolg auch mit Benachteiligten teilen könne, sagte Stiftungsratsvorsitzender Matthias Wilkes. "Damit übernimmt er beispielhaft gesellschaftliche Verantwortung." Die Karl-Kübel-Stiftung würdigt mit dem seit 1990 vergebenen Preis in diesem Jahr vor allem Maffays persönlichen Einsatz für Kinder, die auf der Schattenseite des Lebens groß werden, so Wilkes über die Entscheidung der Jury. Im vergangenen Jahr wurde der TV-Journalist Ulrich Wickert ausgezeichnet. "Das war nur mit einer Person zu toppen. Peter Maffay", sagte Wilkes im Musiktheater.

Unter den Gästen war auch die Ehefrau des Stiftungsgründers, Mary Anne Kübel, als Bürgermeister Rolf Richter betonte: "Die Karl-Kübel-Stiftung ist ein Glücksfall für Bensheim." Ralf Tepel und Daniela Kobelt Neuhaus aus dem Stiftungsvorstand berichteten von der Arbeit im In- und Ausland.

Musik ist heute nur noch Hobby

Statt einer Laudatio auf Peter Maffay präsentierte die Moderatorin Doro Plutte eingespielte Grüße von bekannten Weggefährten des Musikers: Neben Kinderliedermacher Rolf Zuckowski, Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Vizekanzler Sigmar Gabriel würdigte auch der Behindertensportler und Buchautor Florian Sitzmann die soziale Arbeit Maffays. Sitzmann war gestern auch persönlich anwesend.

"Die Kleinen müssen immer nach vorn", sagte der Ehrengast selbstironisch, als er die Würdigung als Erfolg des gesamten 20-köpfigen Stiftungsteams herausstellte. "Der Preis gehört allen." Bei der Entwicklung und beim Ausbau ihrer kreativen Fähigkeiten und Talente sei viel Kraft und Ausdauer erforderlich. Es beeindrucke ihn immer wieder, mit welchem Mut und Ehrgeiz die jungen Menschen ihre Vergangenheit zu überwinden versuchen. Durch die Arbeit in der Natur, verbunden mit dem Erleben und Wahrnehmen der eigenen Potenziale und Grenzen sowie der Auseinandersetzung mit bis dahin fremden Lebensumständen würden die Kinder dabei gefördert, sich selbst zu entdecken.

Nach 16 Jahren Stiftungsarbeit sei die Musik heute nur noch Trittbrett, Leidenschaft und Hobby. "Das war mit 14 Jahren nicht anders", so Peter Maffay in Bensheim, wo er sich nach der offiziellen Preisverleihung noch mit den Gästen ins Gespräch kam. Bereits beim finalen Song des Projektchors "Es lebe die Freundschaft" mischte sich der Preisträger unter die Kinder aus der Schillerschule und der Heckler-Schule sowie der Kinderkantorei St. Georg. Auf Initiative der Kübel-Stiftung kamen Mädchen und Jungen aus zehn Nationen zusammen, um zwei Lieder in deutscher Sprache einzustudieren. Regionalkantor Gregor Knop leitete den Chor. Auch Maffay folgte den Händen des Dirigenten.