Polizei leidet unter Personalengpässen

Polizeidirektor Jörg Kasper berichtete über Änderungen an den Gebäuden der Direktion in Heppenheim.

Bergstraße. Kritische Stimmen gab es bei der Hauptversammlung der Kreisgruppe Bergstraße der Gewerkschaft der Polizei (GdP). Ihr stellvertretender Vorsitzender Michael Schweikert prangerte die Verlängerung der Arbeitszeit durch die Landesregierung und den Stellenabbau beim Personal an. Die GdP habe rechtzeitig vor einem Personalengpass gewarnt. Kritisch sei die Beförderungssituation, unzumutbar die Gehaltserhöhung von nur einem Prozent und die zunehmende Arbeitsbelastung.

Ansonsten standen Mitgliederehrungen, Nachwahlen zum Vorstand und Berichte im Mittelpunkt der Zusammenkunft im Back- und Brauhaus in Lorsch. Die Mitglieder wählten Jörg Weitmann aus Lampertheim zum neuen Vorsitzenden. Der seitherige Vorsitzende Mike Majewski war aus beruflichen Gründen zurückgetreten. Sigrid Schlicksupp wurde neue Rechnerin. Ingrid Domsel hatte aus Altersgründen verzichtet. Heike Reichert wurde Vertreterin, Tina Bechtel stellvertretende Schriftführerin. Zu Beisitzern wurden gewählt: Matthias Herbold (Schutzpolizei), Nico Wipplinger (Kommunalpolizei). Weiterhin im Amt sind als stellvertretende Vorsitzende Michael Schweikert, Uschi Hess und Didi Rodenheber. Schriftführer ist Jörg Gaulrapp, Beisitzer sind Diana Gürel (Frauen), Norbert Weinbach (Pensionäre). Wiederwahl war angesagt bei den Kassenprüfern Hans Hofmann und Wolfhard Kielmann. Sie hatten zuvor das Zahlenwerk geprüft und ihr Okay gegeben.

Treue Mitglieder

Die Mitgliederehrung wurde vom GdP-Bezirksvorsitzenden Toni Pedron vorgenommen. Thomas Findt, Reinhard Hahn, Michael Schweikert (alle 25 Jahre), Thomas Schweizer, Robert Schlappner, Uwe Becher, Ralf Strassner, Bernhard Stephan, Matthias Zoubek (alle 40 Jahre), Horst Schneider, Erich Wagner (beide 50 Jahre), Jack Hebestreit, Eva Gerstung (beide 60 Jahre).

Michael Schweikert hatte die Mitglieder begrüßt und eine Gedenkminute für Verstorbene gehalten. Er erwähnte kurz verschiedene Aktivitäten wie das Fischessen mit den Pensionären im Vogelpark in Heppenheim, die 65-Jahr-Feier am "Steigkopf" in Kirschhausen und die Wanderung rund um den Niederwaldsee. Die Vorstandsmitglieder hätten sich in die Arbeit der Bezirksgruppe eingebracht und seien auch bei der Mitgliederbetreuung im Kreis aktiv gewesen mit Blumen für die Frauen am Weltfrauentag und einem Präsent für die Dienstgruppen an Heiligabend. Toni Pedron berichtete, dass die GdP bei den Personalratswahlen einen Sitz hinzugewonnen habe.

Kriminalitätsrate gesunken

Der Bergsträßer Polizeidirektor Jörg Kasper informierte darüber, dass die Kriminalitätsrate im Kreis gesunken sei. Vor allem beim Wohnungseinbruch habe es einen Rückgang gegeben. Gestiegen seien dagegen die Pkw-Aufbrüche. Es seien zum Teil organisierte Täter am Werk. Die hätten es vor allem auf Navis, Airbags und Wertsachen abgesehen. Positiv sei auch die Aufklärungsquote gegenüber 2015. Als Beispiel nannte er die Serie von Raubüberfällen auf Spielhallen. "Arbeitslos werden wir dennoch nicht", versicherte er.

Kasper sprach die prekäre Personalsituation an, notwendige Qualitätssicherungsmaßnahmen vor allem beim Führungspersonal und einige Änderungen im Schichtdienst.

Ganz wichtig war ihm aber der Hinweis, dass die in die Jahre gekommenen Gebäude der Direktion in Heppenheim ab März kommenden Jahres energetisch aufgerüstet würden. Es gehe darum, den Schadstoffverbrauch zu senken. Die Gebäude würden von außen gedämmt. Weitere Neuerungen: Fenster, Heizung, Beleuchtung, Dachgestaltung, Raumaufteilung für Büros. Alle Parkplätze für das Personal würden im Innenbereich wegfallen. Das alles werde teuer und bringe einige Unannehmlichkeiten mit sich. ml