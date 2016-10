Räuber mit der weißen Maske schlägt wieder zu

Bergstraße/Weinheim. Die Serie von bewaffneten Überfällen auf Spielhallen im Kreis Bergstraße und angrenzenden Städten geht weiter. Am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr war eine Spielothek in Weinheim das Ziel.

Ein maskierter Mann betrat eine Spielhalle in der Freiburger Straße. Er bedrohte die anwesende Angestellte mit einer schwarzen Pistole und forderte sie auf, ihm das Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Räuber mit seiner Beute von wenigen Hundert Euro zu Fuß, verletzt wurde niemand.

Fahndung bislang erfolglos

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist circa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er ist schlank, hellhäutig und maskiert mit einer weißen Plastikmaske mit schwarzer Marmorierung. Bekleidet war der Mann bei dem Überfall mit einem schwarzen Langarmshirt, schwarzer Joggingshose mit weißen, senkrecht verlaufenden Streifen, weißen Turnschuhen und schwarzen Lederhandschuhen. Der Mann hatte eine schwarze Bauchtasche mit roter Aufschrift bei sich und sprach akzentfreies Deutsch. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen. Ob ein Zusammenhang mit einem Raubüberfall auf dieselbe Spielhalle am 20. September besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Außerdem ist es durchaus nicht ausgeschlossen, dass der Mann für ein weiteres Dutzend Überfälle auf Spielhallen - überwiegend im Kreis Bergstraße - in den vergangenen Wochen verantwortlich ist. Wie das Polizeipräsidium Darmstadt erst am Freitag nach einem Überfall auf eine Spielhalle in Lampertheim auf Anfrage dieser Zeitung berichtet hatte, gibt es auffällige Ähnlichkeiten sowohl in der Täterbeschreibung als auch in der Tatausführung. Nicht auszuschließen also, dass es sich immer um ein und denselben Mann handelt. Sein besonderes Kennzeichen: die weiße Maske.

Zwingenberg und Lampertheim

Spielhallen in Zwingenberg und Lampertheim waren mehrfach Ziel eines maskierten Räubers, Überfälle gab es aber auch in Bürstadt und Viernheim. Zu der möglichen Reihe hinzugezählt werden von der Polizei auch zwei Taten im Kreis Groß-Gerau und mit der Tat von diesem Sonntagabend zwei Überfälle in Weinheim.

Die Kriminalpolizei ermittelt fieberhaft. Der große Durchbruch lässt allerdings bislang noch auf sich warten. Dazu könnten auch aufmerksame Bürger beitragen. Denn möglicherweise ist jemandem der Täter vor dem Betreten der Spielhalle oder nach dem Verlassen des Tatortes aufgefallen.

Wahrscheinlich muss der Mann seine weiße Maske kurz vorher aufgesetzt und gleich nachher wieder abgesetzt haben. Es ist auch davon auszugehen, dass der Täter irgendein in der Umgebung der Tatorte abgestelltes Fahrzeug für seine Flucht benutzt hat. Vielleicht ist auch jemand aufgefallen, der plötzlich besonders großzügig mit Geld umgeht - die Polizei ist für jeden Hinweis dankbar.