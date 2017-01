Sparkasse schließt Filialen und rüstet an anderer Stelle auf

Bensheim/Bergstraße. Ob es gute oder schlechte Nachrichten sind, die gestern von der Sparkasse Bensheim als "Vertriebsstrategie der Zukunft" verkündet wurden, hängt vom Standpunkt und der persönlichen Betroffenheit des Adressaten ab. Drei Zweigstellen werden geschlossen, zwei zu Selbstbedienungs-Filialen abgestuft. Damit einher gehen verkürzte Öffnungszeiten für Serviceleistungen.

An anderer Stelle wird dagegen aufgerüstet. Das kommunale Geldinstitut reagiert damit auf einen allgemeinen Trend, dem auch die eigene Kundschaft folgt: In manchen Filialen lässt sich die Frequenz pro Öffnungstag locker an zwei Händen abzählen. Die Hälfte der Privat- und sogar 80 Prozent der Firmenkunden führen ihre Konten online - von zu Hause beziehungsweise am Büro-PC oder von unterwegs mit einem mobilen Endgerät.

In gleichem Maße, wie die Nutzung der digitalen Kanäle steigt, sinkt die Frequenz am Schalter. Gleichzeitig wächst der Beratungsbedarf. "Wir wollen da sein, wo der Kunde ist", sieht Sparkassenchef Dr. Eric Tjarks für sein Institut die "größte Herausforderung der letzten 30 Jahre".

"Was nützt die schönste Filiale, wenn kaum einer hingeht. Die Kunden haben mit den Füßen abgestimmt." Kosten steigen, Margen sinken, die Kontaktpunkte ändern sich Das für die Bankenbranche schwierige Marktumfeld und ein sich rasant wandelndes Kundenverhalten machen auch der Sparkasse Bensheim zu schaffen. Bei einer Bilanzsumme von 1,84 Milliarden Euro bleiben unter dem Strich weniger als 0,7 Prozent aus dem operativen Geschäft übrig. Das Betriebsergebnis ohne Zinsaufwendungen und Abschreibungen liegt 2016 vor Steuern bei rund 15 Millionen Euro - und damit um 2,5 Millionen Euro niedriger als im Jahr davor. Das Verhältnis von Aufwand und Ertrag hat sich von 63 auf 66 Prozent verschlechtert. Vom deutschlandweiten Trend bei der Nutzung von Bankdienstleistungen kann sich auch die örtliche Sparkasse nicht abkoppeln. Der persönliche Kontakt mit einem Zweigstellenmitarbeiter wird im Durchschnitt nur ein einziges Mal im Jahr gesucht. Am Telefon kommt es immerhin zu zwei Kontakten im Jahr - mit wachsender Tendenz. Selbstbedienungsterminals werden im Schnitt zweimal pro Monat in Anspruch genommen. Rasant sind die Steigerungen in der digitalen Welt. Wer Online-Banking praktiziert, tut das im Durchschnitt zehn Mal im Monat. Die mittlerweile rund 5000 App-Nutzer klicken noch häufiger aufs rote S - im Mittel 16 Mal im Monat oder 192 Mal im Jahr. sl [mehr...]

Internetfiliale komplett neu

Für das Filialnetz im Geschäftsgebiet vom Lautertal bis nach Einhausen und von Bensheim bis Zwingenberg bedeutet dies: In Fehlheim und Schönberg stehen ab dem 1. Juli nur noch Selbstbedienungs-Terminals. Die Zweigstellen Schwanheim, Gronau und Winterkasten machen dicht. In der Sprachregelung der Sparkasse hört sich das konstruktiver an: Standorte werden "verschmolzen". Der Stadtteil Schwanheim wird künftig an der Schwanheimer Straße mitbedient, Gronau in Zell und Lindenfels-Winterkasten im Lautertaler Ortsteil Gadernheim.

Schon früher, nämlich bereits am nächsten Dienstag, geht eine von Grund auf überarbeitete Internet-Filiale an den Start - mit mehr Produkten, verbesserten Sicherheitsstandards und einer bedienungsfreundlichen Oberfläche auch für Smartphones und Tablets.

Personell aufgestockt wird der Bereich Telefonie. Sparkassenvorstand Manfred Vögtlein sieht hier eine immer größer werdende Drehscheibe zwischen dem Kunden und dem stationären Vertrieb.

Neubau am Rande der Innenstadt

Noch residiert der telefonische Kundenservice zusammen mit anderen Back-Office-Abteilungen im Verwaltungsgebäude an der Werner-von-Siemens-Straße. Das soll sich spätestens 2020 ändern. Die Liegenschaft im südwestlichen Industriegebiet wird verkauft - an den Nachbarn und größten Arbeitgeber im Kreis, Dentsply Sirona.

Das ausgelagerte Sparkassenpersonal zieht in die Zentrale in der Innenstadt um. Das Kundenberatungszentrum an der Bahnhofstraße soll bis Ende 2019 doppelt so viel Platz bieten. Möglich wird es durch einen Erweiterungsbau entlang der B 3 in Richtung Süden, bis zur Straße Am Rinnentor. Das Grundstück dafür hat die Sparkasse erworben - samt dem denkmalgeschützten Haus, in dem derzeit noch ein Immobilienmakler residiert.

Hinter den Bauplänen der Sparkasse steckt das Prinzip der kurzen Wege bei den internen Abläufen und eines noch direkteren Drahts zum Kunden. Das stellvertretende Vorstandsmitglied Birgit Kissel verdeutlichte dies gestern beim Pressegespräch am Beispiel der Baufinanzierung, wo Beratung und Abwicklung derzeit noch unter zwei verschiedenen Dächern erfolgen.

König Kunde macht mehr selbst

Alles zusammen bezeichnet der Vorstandsvorsitzende Tjarks als schlüssiges "Gesamtkonzept, das alle Wege des Kundenkontakts einbezieht und weiter entwickelt". Der Fachbegriff aus der Sicht des Anbieters dafür lautet: Multikanalvertrieb. Er besteht aus vier Bausteinen, zwischen denen sich die Gewichte drastisch verschieben: Die Filiale verliert an Bedeutung, die qualifizierte Beratung wird noch wichtiger. Das Routinegeschäft besorgt König Kunde zunehmend selbst: am Automaten, auf der Online-Plattform oder telefonisch.