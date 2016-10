Spielhallen-Überfälle: Polizei nimmt Trio fest

Dreimal klickten die Handschellen: Die Polizei ist sich sicher, dass sie Überfallserie auf Spielhallen jetzt ein Ende hat. © pol

Bergstraße. Die Serie von bewaffneten Raubüberfällen auf Spielhallen im Kreis Bergstraße sowie angrenzenden Kommunen hat ein Ende. Davon sind jedenfalls Polizei und Staatsanwaltschaft überzeugt, nachdem am Mittwoch drei dringend tatverdächtige Männer im Alter von 28, 22 und 20 Jahren festgenommen werden konnten.

Dunkle Kleidung, weiße Maske

Die Vermutung, dass ein gutes Dutzend von Überfällen, die seit August verübt wurden, miteinander in Zusammenhang stehen, wurde bestärkt durch die Tatsache, dass es auffällige Ähnlichkeiten im Vorgehen sowie in der Täterbeschreibung gab. Besonderes Merkmal: dunkle Kleidung und eine weiße Maske.

Der erste Fall dieser Art hatte sich im August in Zwingenberg zugetragen. Überfälle in mehreren Bergsträßer Kommunen sowie in Weinheim und im Kreis Groß-Gerau folgten im Laufe der vergangenen Wochen. Insgesamt handelt es sich um mehr als ein Dutzend Fälle, die der Serie möglicherweise zugerechnet werden können. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Darmstadt und Kriminalpolizei Heppenheim dauern an.

Wie die Ermittler gestern berichteten, gelang der große Fahndungserfolg nach dem Überfall auf eine Spielhalle in Heppenheim in der Nacht auf Mittwoch (wir berichteten).

Drogenfund in Bürstadt

Im Zuge der daraufhin sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurden auch die polizeibekannten Tatverdächtigen kontrolliert. Noch am selben Tag wurden Durchsuchungsbeschlüsse für sechs Wohnungen in Bürstadt, Viernheim und Ludwigshafen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkt.

In diesen Wohnungen stießen die Ermittler auf belastendes Beweismaterial. Der Tatverdacht gegen einen 35 Jahre alten Bürstädter konnte dabei allerdings nicht erhärtet werden. In seiner Wohnung fanden die Ermittler jedoch Drogen. Gegen ihn ist Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet worden.

Arbeitsteiliges Vorgehen

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Trio bei den Taten arbeitsteilig vorgegangen ist. Im Laufe des gestrigen Tages wurden die drei Tatverdächtigen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Bensheim vorgeführt.