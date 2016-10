Spuren lange mit Erfolg verwischt

Darmstadt/Bensheim. Dass zwei ehemalige Mitarbeiterinnen der Diakoniestation Bensheim-Zwingenberg über Jahre hinweg Gelder veruntreut haben - es geht um mindestens 1,4 Millionen Euro - blieb lange unbemerkt. Wie die Taten doch noch ans Licht kamen, erläuterten gestern die Nachfolgerinnen der Beschuldigten.

Zwischen 2001 und 2012 hatten die damalige Pflegedienstleiterin sowie eine Verwaltungskraft der Einrichtung Geldbeträge, mit denen das Jugendamt des Kreises Bergstraße Leistungen der Diakoniestation im Bereich der Familienpflege bezahlte, auf ein in Vergessenheit geratenes Konto bei der Sparkasse überweisen lassen. Von dort flossen sie in ihre eigenen Taschen. Wegen Verjährung sind nur 686 600 Euro Gegenstand des Verfahrens.

Unregelmäßigkeiten entdeckt

Suche nach treibender Kraft Die beiden früheren Mitarbeiterinnen der Diakoniestation waren im Oktober 2014 am Amtsgericht Bensheim zu Haftstrafen verurteilt worden. Die beiden Beschuldigten legten Berufung ein. Von beiden liegen Schuldeingeständnisse vor. Unklarheit herrscht aber darüber, welche der Frauen die treibende Kraft war. Beide haben Zahlungen zur Wiedergutmachungen geleistet. kbw

Weder beim Jugendamt noch bei der in Gernsheim angesiedelten zentralen Verwaltungsstelle der Diakonie bemerkte jemand etwas von den Unregelmäßigkeiten - bis August 2012, als die mutmaßlichen Täterinnen bereits im Ruhestand waren. Wie die Nachfolgerin und Ex-Untergebene der früheren Pflegedienstleiterin berichtete, rief an jenem Tag das Jugendamt an, um Daten über einen Leistungsempfänger einzuholen. Weder diese Zeugin noch die Nachfolgerin der an den Taten beteiligten Verwaltungskraft konnte die entsprechenden Vorgänge finden.

Bei Nachforschungen habe sich herausgestellt, dass noch mehr Patientendaten fehlten. Auch der Verwaltungsstelle in Gernsheim waren sie nicht bekannt. Wohl aber dem Jugendamt des Kreises: Eine Mitarbeiterin der Behörde habe den Zeuginnen auf Nachfrage die Rechnung über die Leistung für den fraglichen Kunden zugefaxt. "Die sah komisch aus", sagte die Leiterin. Die Kontonummer auf dem Dokument war ihr und der neuen Verwaltungskraft unbekannt. Als sie es an die Verwaltungsstelle in Gernsheim weiterleiteten, stellte sich schließlich heraus, dass die Kontonummer sich auf das besagte stillgelegte Konto bei der Sparkasse bezog.

Während ihrer Vernehmungen gaben die beiden Zeuginnen Einblicke in ihre Kommunikation mit den mutmaßlichen Täterinnen zu der Zeit, als sie noch ihre Vorgesetzten waren. "In das System der beiden durfte keiner reingucken", beschrieb es die neue Pflegedienstleiterin. Die neue Verwaltungskraft berichtete, sie habe ihre Vorgängerin in der Zeit vor deren Pensionierung hin und wieder vertreten. Dabei habe diese sie angewiesen, bestimmte Stapel von Dokumenten nicht zu beachten - woran sich die Zeugin hielt, wie sie auf Nachfrage bekräftigte.

Um ihre Spuren zu verwischen, streuten die Beschuldigten gegen Ende ihrer Tätigkeit das Gerücht, die Diakoniestation befasse sich nicht mehr mit dem Bereich Familienpflege. "Mir wurde gesagt, ich hätte damit künftig nichts mehr zu tun", erinnert sich die Nachfolgerin der Verwaltungskraft.

Diakonie zahlte Geld zurück

Am selben Prozesstag sagte auch die Angestellte des Bergsträßer Jugendamts aus, die die Zahlungen veranlasste. Sie berichtete, dass ab 2012 - also nach der Pensionierung der früheren Leiterin - eine neue Bankverbindung bei den Zahlungsaufforderungen verwendet worden sei. Die Rechnungen hätten zuvor immer dieselben Unterschriften getragen. Nachweise über die von den Pflegern abgeleisteten Arbeitsstunden seien angehängt gewesen. In einigen Fällen habe aber die Unterschrift der Leistungsempfänger gefehlt. "Das ist aber nicht ungewöhnlich", betonte die Zeugin.

Diese Darstellung passt zur Aussage einer Verwaltungswirtin des Revisionsamts im Kreis Bergstraße, die, als die Unregelmäßigkeiten bekannt wurden, die fraglichen Rechnungen überprüfte. Dabei sei herausgekommen, dass für den Großteil der auf das stillgelegte Konto überwiesenen Beträge tatsächlich von der Diakoniestation Leistungen erbracht wurden.

Bei den Fällen, in denen die Unterschriften der Empfänger fehlen, lassen sich aber keine Leistungen Nachweisen. Wie die Verwaltungswirtin berichtete, hat die Diakoniestation dafür 70 000 Euro an das Jugendamt des Kreises zurückgezahlt.