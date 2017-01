Sturmtief "Egon" wirbelt in der Region

Die Feuerwehr war wegen des Sturmtiefs in der Nacht im Dauereinsatz. (Archivbild) © dpa

Bergstraße. Meist handelte es sich um umgestürzte Bäume oder umgewehte Straßenschilder. Die Feuerwehren im Kreisgebiet und im Odenwaldkreis waren etwa seit Mitternacht im Dauereinsatz, nachdem das Tief wie angekündigt die Region erreicht hatte.

Mehrere Alarmanlagen seien ausgelöst worden, von Polizeistreifen sei aber immer der Wind als Verursacher ermittelt worden. Auf Landes- und Kreisstraßen nicht nur im Kreis Bergstraße, sondern auch in den Kreisen Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und Odenwaldkreis meldeten Verkehrsteilnehmer umgestürzte Bäume, die zu Straßensperrungen führten.

Betroffen davon war unter anderem die B 47 bei Erbach.

Durch die Sturmböen wurde das Dach einer Gartenhütte in der Sachsenbuckelstraße in Lorsch abgedeckt. In Riedstadt-Erfelden fiel ein Baum auf ein geparktes Auto. In Rüsselsheim stürzte ein Werbe-Anhänger auf die Fahrbahn. Drei umgestürzte Bäume blockierten am Vormittag noch den Nordring in Griesheim. Verletzte gab es laut Polizeibericht aber keine.

Bis zum Mittag soll der Sturm in verminderter Stärke noch andauern. Die Polizei rät zu einer vorsichtigen Fahrweise, besonders in Waldgebieten. (tm/pol)