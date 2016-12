Suchen, stolpern, sägen – meiner!

In fast drei Jahrzehnten ist sie zur Kultveranstaltung in der Vorweihnachtszeit geworden. Auch am Wochenende lockte die Weihnachtsbaumaktion des BA wieder hunderte von Menschen in die Tannenschonung von Waldbesitzer Kurt Rettig am Krehberg. Zwar waren auch am Samstag die klimatischen Rahmenbedingungen nicht wirklich weihnachtlich, aber anders als im vergangenen Jahr blieb es diesmal zumindest trocken im Odenwald.

Genau eine Woche vor Heiligabend nutzten daher etliche Familien die Gelegenheit, sich ihren Weihnachtsbaum direkt von der Quelle zu besorgen. Da waren die mit eigenem Werkzeug ausgestatteten "alte Hasen" ebenso darunter, wie die eher Unerfahrenen, die sich von den fachkundigen Helfern des Familienbetriebes gerne Unterstützung holten. Wer selbst Hand anlegen wollte, konnte sich eine der Sägen ausleihen, wenn sich in Keller oder Garage daheim denn keine eigene fand. Unter der Anleitung von Papa durfte auch schon mal der Nachwuchs ran: "Nicht verkrampfen, du musst sie laufen lassen" - so und ähnlich lauteten die generationenübergreifenden Tipps.

Zwischen 5000 und 6000 Nordmanntannen warteten in der Schonung an der Krehbergstraße auf ihren Auftritt zum Weihnachtsfest - stimmungsvoll hüllte sich das Gelände in Nebel. Aber bis es soweit ist, müssen sich die Bäumchen in Geduld üben. Denn so eine Tanne braucht zwischen zwölf und 15 Jahren, bis sie eine Größe von etwa 1,50 Meter erreicht hat und als Weihnachtsbaum dienen kann. In ihren ersten Lebensjahren wächst sie erst einmal nach unten und bildet kräftige Wurzeln aus, bevor sie anschließend an Höhe gewinnt.

So ist übers Jahr in der Schonung auch viel Arbeit erforderlich, damit in der Adventszeit "geerntet" werden kann. Die kleinen Setzlinge werden gepflanzt - wie überall muss auch in dieser Kinderstube regelmäßig aufgeräumt und durch Ausschneiden den Nachkömmlingen Platz geschaffen werden. Sonst geht der Wuchs nur in die Höhe, aber nicht in die Breite.

Altbekannte Diskussionen

Verkauft werden die Nordmanntannen beim Familienbetrieb Rettig ausschließlich auf dem Bauernhof in Breitenwiesen und bei der BA-Weihnachtsbaumaktion direkt in der Schonung zwischen Schannenbach und Seidenbuch. Bei einer Auswahl von mehreren Tausend potenzieller Christbäume bleiben Diskussionen nicht aus - jede Familie kennt das. Während die Männer eher pragmatisch an die Suche herangehen und gleich nach den ersten Metern schon ein Exemplar ausgewählt haben, wollen die Frauen dagegen noch mehr sehen: "Du musst doch nicht gleich den Erstbesten nehmen." So denken offenbar viele, die lieber erst einmal durch die Schonung laufen (Stolpern inklusive), um einen noch schöneren Baum zu finden. Und wenn dann die Jüngste der Familie überstimmt wird, kann es dann auch schon mal Tränen geben.

Letztlich konnten aber die meisten mit ihrem im Netz gut eingepackten Lieblingsbaum nach Hause fahren - allerdings nicht ohne wärmende und stärkende Belohnung. Denn im Baumpreis war ein halbes Grillhähnchen mit Pommes enthalten. Und auch bei der Ausgabe von Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee, Glühbier oder Waffeln wurde nicht kassiert - Spenden wurden aber gerne angenommen. Sie kommen wie jedes Jahr der Jugendarbeit des Technischen Hilfswerks (THW) Bensheim zugute. Die Blauröcke sind ein wichtiger und hilfreicher Partner bei der jährlichen Weihnachtsbaumaktion, denn sie kümmern sich um die erforderliche Infrastruktur. Sie stellen die Zelte für die Getränkeausgabe und für den geschützten und warmen Aufenthaltsbereich auf, versorgen den Hähnchenwagen mit Strom. Außerdem betätigten sich die jugendlichen Helfer, die am Samstag mit elf Personen vor Ort waren, als versierte Waffelbäcker.

Nicht alle Besucher, die am Wochenende zur Tannenschonung am Krehberg kamen, hatten auch Bedarf an einem Weihnachtsbaum. Längst ist die Aktion auch zu einem Treffpunkt im Wald geworden, bei dem man mit der Zeitung mal ungezwungen ins Gespräch kommen kann. Neben Mitarbeitern aus Redaktion und Verlag ist für den publizistischen Leiter des BA, Karl-Heinz Schlitt, die Präsenz an diesem Tag ebenso selbstverständlich wie für den ehemaligen Chefredakteur Karl-Josef Bänker, der die Weihnachtsbaumaktion vor vielen Jahren aus der Taufe gehoben hat. Bänker kann sich an Aktionen mit ganz anderen Rahmenbedingungen erinnern. Auch Schnee hat es schon gegeben. Und Temperaturen, die 17 Grad unter dem Gefrierpunkt lagen. Kurios: Damals fror sogar der Reserveglühwein ein.