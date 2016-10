Bergstraße. Schon wieder ein Raubüberfall auf eine Spielhalle - diesmal in der Nacht auf Freitag in Lampertheim. Von einer besonderen Häufung solcher Fälle in den vergangenen Monaten will die Polizei zwar nicht sprechen, auffällig ist aber, dass bei einer Vielzahl von Taten die Beschreibung des Räubers gewisse Ähnlichkeiten aufweist. Nicht auszuschließen also, dass es sich immer um ein und denselben Mann handelt. Besonderes Kennzeichen: eine weiße Maske.

Dahinter steckte laut Täterbeschreibung regelmäßig ein schlanker, dunkel gekleideter Mann von etwa 1,70 Meter, der mit einer Pistole bewaffnet war. "Das sind natürlich nur recht vage Angaben", relativierte Christiane Kobus, Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Darmstadt, gestern im Gespräch mit dieser Zeitung, "aber die Überfälle gingen auch meist sehr schnell über die Bühne." Deshalb lasse es sich auch nicht mit Bestimmtheit sagen, dass ein Serientäter am Werk sei. Trotzdem interessiert natürlich die Frage brennend: Wer steckt hinter der weißen Maske?

Der Ablauf der Taten ähnelt sich jedenfalls ebenso: Der Mann betritt die Spielhallen ohne Rücksicht darauf, ob Kunden anwesend sind oder nicht, bedroht das Personal mit seiner Waffe, nimmt die Beute an sich und verschwindet im Dunkel der Nacht.

Insgesamt ein Dutzend Fälle zählt die Polizei bislang, bei denen Täterbeschreibung und das Verhalten am Tatort Ähnlichkeiten aufweisen. Der Schwerpunkt liegt im Kreis Bergstraße. Spielhallen in Zwingenberg und Lampertheim waren mehrfach Ziel, Überfälle gab es aber auch in Bürstadt und Viernheim. Zu der möglichen Reihe hinzugezählt werden von der Polizei auch zwei Taten im Kreis Groß-Gerau und eine in Weinheim.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen natürlich längst auf Hochtouren. Auch nach dem jüngsten Überfall in Lampertheim wurde sofort wieder eine Großfahndung ausgelöst. Allein: Bislang fehlt noch der durchschlagende Erfolg. Dazu könnten auch aufmerksame Bürger einen Beitrag leisten. Denn möglicherweise ist jemandem der Täter vor dem Betreten der Spielhalle oder nach dem Verlassen des Tatortes aufgefallen. Wahrscheinlich muss der Mann seine weiße Maske kurz vorher aufgesetzt und gleich nachher wieder abgesetzt haben. Es ist auch davon auszugehen, dass der Täter irgendein in der Umgebung der Tatorte abgestelltes Fahrzeug für seine Flucht benutzt hat. Vielleicht ist auch jemand aufgefallen, der plötzlich besonders großzügig mit Geld umgeht - die Polizei ist für jeden Hinweis dankbar.