Videos der beiden Kandidaten jetzt online

Lorsch. Endspurt im Bürgermeister-Wahlkampf: Wer in den kommenden Jahren an der Spitze der Lorscher Verwaltung steht, entscheidet sich in nicht einmal mehr zwei Wochen. Wer noch nicht weiß, wem er am 4. Dezember seine Stimme geben soll, sollte jetzt das Nachrichtenportal des BA besuchen. Dort präsentieren sich beide Kandidaten in jeweils einem Video.

Darin beantworten der amtierende Rathauschef Christian Schönung (CDU) und seine SPD-Herausforderin Annette Hemmerle-Neber drei Fragen. Sie erklären, welcher ihr Lieblingsplatz in Lorsch ist - und wieso. Außerdem erklären beide, warum gerade sie an der Spitze der Stadtverwaltung stehen sollten und wo sie dringenden Handlungsbedarf in Lorsch sehen.

Knapp 11 000 Wahlberechtigte - so viel wie noch nie zuvor - können am 4. Dezember ihr Kreuzchen machen. Allen, die beide Bewerber vor dem Urnengang noch einmal live erleben möchten, bietet der BA auch dazu die Möglichkeit: Schönung und Hemmerle-Neber präsentieren sich und ihre Ziele für Lorsch am Donnerstag, 24. November, in der Nibelungenhalle. Ab 19.30 Uhr beginnt dort das Wahlforum, zu dem der Bergsträßer Anzeiger einlädt. Die Kandidaten stellen sich den Fragen von Karl-Heinz Schlitt, dem Publizistischen Leiter des BA. Der Abend wird musikalisch umrahmt, der Eintritt ist kostenlos. lok