Rathaus Rodau: Sanierung doch erst 2017

Das denkmalgeschützte Alte Rathaus des Zwingenberger Stadtteils Rodau soll im Rahmen der Dorferneuerung saniert werden. In diesem Jahr wird aber nicht mehr Hand angelegt, wie es ursprünglich geplant war. © Funck

Rodau. Das denkmalgeschützte Alte Rathaus in Rodau wird in diesem Jahr nicht mehr zur Baustelle. Das hat Bürgermeister Dr. Holger Habich jetzt sowohl den Mitgliedern des Ortsbeirats als auch des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt.

Die Sanierung und Umgestaltung des ehemaligen Verwaltungssitzes ist bekanntermaßen ein Projekt im Rahmen von Zwingenbergs Teilnahme am Dorferneuerungsprogramm des Landes Hessen. Im kommunalen Haushaltsplan des laufenden Jahres stehen für das Vorhaben als erste "Rate" 90 000 Euro zur Verfügung - das ist nun aber offensichtlich "zum Leben zu viel und zum Sterben zu wenig".

Magistrat und Verwaltung haben laut Rathauschef Habich hin und her überlegt, welche Einzelgewerke so zusammengefasst und noch in diesem Jahr ausgeführt werden könnten, um die genannte Summe auszugeben: Eine "sinnvolle" Kombination habe sich allerdings nicht ergeben. Ganz im Gegenteil: Führe man alle nötigen Gewerke auf einen Rutsch aus, könne die Stadt alleine beim Gerüstbau 60 Prozent der dafür entstehenden Kosten sparen.

Der Magistrat hat vor diesem Hintergrund entschieden, dass im Jahr 2016 nicht mehr Hand ans Alte Rathaus Rodau gelegt wird, sondern das gesamte Projekt im Jahr 2017 realisiert werden soll. Weder im Ortsbeirat noch im Bauausschuss regte sich gegen diese Entscheidung Widerspruch. mik

