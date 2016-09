Zwingenberger wollen „cittaslow“ werden

Wenn Männer im Anzug zum Spaten greifen, bahnt sich meistens Großes an. So auch am Mittwochnachmittag am Rand des künftigen Gewerbegebiets Stubenwald II. Während sich im Hintergrund bereits ein Bagger durchs Terrain pflügte, fiel vor dem Bauzaun der symbolische Startschuss für das Vorhaben von AVL. [mehr]