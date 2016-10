Ein Besuch der Gewerbeschau hatte für jeden Besucher etwas zu bieten: Handwerk und Dienstleister präsentierten ihre Leistungen (l.), ein Schnellzeichner bannte so manches Gesicht in Sekundenschnelle aufs Papier (r., oben) und die kleinen Besucher freuten sich über Luftballons (r., unten) und weitere Attraktionen für Kinder.

Bürgermeister Dr. Holger Habich (r.) eröffnete am Samstag die 20. Zwingenberger Gewerbeschau in der Melibokushalle.

Zwingenberg. Die Nähe zu den Ausstellern macht den Reiz und damit auch den Erfolg der Zwingenberger Gewerbeschau aus, die am Wochenende bereits zum 20. Mal in Folge in der Melibokushalle ihre Tore öffnete. Man kennt sich, hält ein Schwätzchen, erkundigt sich, was es Neues gibt und bringt vielleicht das eine oder andere schon länger anstehende Projekt endlich unter Dach und Fach.

Alle zwei Jahre stellt der örtliche Gewerbeverein dieses Schaufenster der örtlichen Wirtschaft auf die Beine und bietet der Bevölkerung aus Zwingenberg und Umgebung eine attraktive Plattform der breit gefächerten Leistungsfähigkeit vor Ort.

Dabei belassen es die Aussteller nicht nur bei der Präsentation ihres Angebotes. Sie locken auch mit unterhaltsamen Aktionen. Den absoluten Hit hatte in diesem Jahr vermutlich Malermeister Zecher gelandet. Der von ihm engagierte Schnellzeichner kam nicht zur Ruhe, denn die in Sekundenschnelle erstellte Karikatur des eigenen Porträts nahm jeder gerne mit nach Hause. js

