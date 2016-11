Bücherei und Spielerei unter einem Dach vereint

Zwingenberg. "Lesen gefährdet die Dummheit!" So steht es auf der Postkarte, die Bürgermeister Dr. Holger Habich breit grinsend und für das Publikum im Diefenbachsaal gut sichtbar in die Höhe hält. Die "gute Stube" der Kommune im "Bunten Löwen" ist am Montagabend quasi "ausverkauft". Viele sind gekommen, um mit der Stadt die Wiedereröffnung ihrer Bücherei zu feiern - und damit gleichermaßen einen Angriff auf die Dummheit zu zelebrieren, denn das steht fest: Lesen bildet!

Und weil das gemeinsame Spielen ebenfalls ein Beitrag zur Bildung und überdies gemeinschaftsfördernd ist, haben die Zwingenberger - sie sind ja nicht dumm - die nach einer neuen Heimstatt suchende Spielerei Bergstraße kurzerhand in die erweiterte und modernisierte Bücherei integriert. Auch der Umzug des Spielerei-Vereins von Bensheim ins älteste Bergstraßenstädtchen wurde am Montagabend gebührend gefeiert.

Die Gäste der Eröffnungsparty, deren Rede-Teil aus Platzgründen im Diefenbachsaal stattfand, mussten sich wegen einer technischen Panne zwar eine knappe halbe Stunde in Geduld fassen, das tat aber der anschließenden Feierlaune keinerlei Abbruch: Spätestens bei der Besichtigung der neuen Räume in den beiden zu einem Komplex vereinten Nachbargebäuden Obergasse 2 - dort war die Bücherei bis dato untergebracht - und Altes Rathaus (Marktplatz 1) übertrug sich das zufriedene Grinsen des Rathauschefs auf alle Teilnehmer.

In der Tat ist der Stadt mit der Realisierung dieses Projekts, das im Rahmen der Zwingenberger Teilnahme am Hessischen Dorferneuerungsprogramm entwickelt, realisiert und bezuschusst wurde, ein wirklich großer Wurf gelungen: Die Kombination von Medien- und Spiele-Ausleihe ist schlichtweg genial.

