Bürger stimmten für „cittaslow“

Zwingenberg. Die "Abstimmung mit den Füßen" hat funktioniert - und am Ende war es sogar eine Abstimmung mit den Händen: Die Stadtverordnetenversammlung wird nach der Bürgerversammlung am Mittwochabend nicht umhinkommen, die Zertifizierung Zwingenbergs als "Lebenswerte Stadt" voranzutreiben. Das Votum der Einwohner fiel ganz ohne Zweifel zugunsten einer Aufnahme ins weltweite "cittaslow"-Netzwerk aus:

Fast jeder Platz im Diefenbachsaal des "Bunten Löwen" war besetzt, als Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland am Ende der Präsentation und Diskussion zum Thema "cittaslow" die entscheidende Frage stellte: Die Teilnehmer sollten aufzeigen, wer eine Zertifizierung mehr oder minder stark befürwortet - die Hände sollten dann halb oder ganz nach oben zeigen - oder wer nichts von der Idee hält - die Hände also nicht hebt. Nur wenige Hände blieben unten.

Zuvor hatte der Deidesheimer Bürgermeister Manfred Dörr die Werbetrommel für einen Beitritt zu der Initiative gerührt, in deren Mittelpunkt der Begriff "Entschleunigung" steht. "cittaslow" - zusammengesetzt aus dem italienischen "citta" = Stadt und dem englischen "slow" = langsam - steht dabei für eine "Checkliste", die die Akteure zu "bewussterem Handeln" anhalten soll.

Saumagen alleine reicht nicht

Deidesheim - bekannt geworden als Ausflugsziel des Saumagen-Liebhabers Helmut Kohl, der in seiner Zeit als Bundeskanzler viele Staatsgäste in der dortigen Spitzen-Gastronomie bewirten ließ - habe laut Manfred Dörr (recht-)zeitig erkannt: Saumagen alleine reicht als Alleinstellungsmerkmal auf Dauer nicht aus.

Am Rande eines Termins zum Thema Lebensmittel, den er als Deidesheimer Bürgermeister wahrgenommen hatte, lernte Manfred Dörr vor Jahren erstmals den Begriff "slow food" kennen: Bei der aus Italien stammenden Gegenbewegung zum "Fast Food" wird die Zubereitung regionaler Gerichte mit regionalen Zutaten gefördert. Von dort aus war es für Dörr nur noch ein kurzer Weg zu "slow city" (= cittaslow) und der Erkenntnis: Eine entsprechende Zertifizierung als "Lebenswerte Stadt" gibt Deidesheim endlich das Leitbild an die Hand, nach dem das Gemeinwesen schon lange gesucht hat - und obendrein ein geeignetes Marketinginstrument. Das Schnecken-Symbol von "cittaslow" kennt man mittlerweile sogar im fernen China, wo die Bewegung ebenfalls Fuß fasst.

In Deidesheim sei mittlerweile dank "cittaslow" eine "überparteiliche Wertegemeinschaft" entstanden, freute sich der Rathauschef bei seiner Präsentation vor den Zwingenbergern: "Da werden Sie keine parteipolitischen Diskussionen hören!" Und die Bürgerschaft fühle sich zur Teilhabe am Prozess angeregt: "Ungefragt" kommen von dort Anregungen, wie unlängst die Initiative von Eltern für eine Steigerung der Schulwegsicherheit - in Folge des Engagements appelliert nun die "cittaslow"-Schnecke auf Schildern an die Autofahrer, mehr Rücksicht auf die Schulkinder zu nehmen. Dörr führt auch die Entscheidung der Stiftung des SAP-Gründers Dietmar Hopp, in Deidesheim einen der millionenteuren "alla hopp!"-Spielplätze - noch dazu spiralförmig wie ein Schneckenhaus - zu bauen, auf das "cittaslow"-Zertifikat zurück. Und dass der "Feinschmecker" in seiner neuesten Ausgabe dem 4000-Seelen-Gemeinwesen in der Pfalz Sonderseiten gewidmet hat, sei auch eine Folge dessen, dass sich das Örtchen durch die Umsetzung von "cittaslow"-Motiven enorm gemausert habe. Unter anderem sei die "Checkliste", die auch Forderungen zum Thema Barrierefreiheit oder Verkehrsberuhigung erhebt, zum Maßstab für eine attraktivitätssteigernde Entwicklung des Ortskerns geworden.

Selbstverständlich könne sich eine Kommune auch ohne eine Aufnahme in den weltweiten Club der "Lebenswerten Städte" prächtig entwickeln, wollte Manfred Dörr nicht verhehlen: Es geht auch ohne "cittaslow". "Aber warum sollte ich, wenn ich ohnehin vorhabe, meine Stadt weiterzuentwickeln, nicht von der Zertifizierung und dem Netzwerk profitieren?", so der Deidesheimer Rathauschef, der auch Vorsitzender des deutschen Cittaslow e.V. ist. Er zumindest würde sich freuen, "wenn Sie sich entscheiden könnten, im Netzwerk mitzumachen".

Die Teilnehmer der Bürgerversammlung gaben die Antwort per Akklamation - und den Kommunalpolitikern, die um diese Entscheidungshilfe gebeten hatten, damit einen klaren Auftrag: Sie sollen die Weichen für eine Zertifizierung stellen.