Informativ, unterhaltsam und wohltuend

Alle Bilder anzeigen Bürgermeister Dr. Holger Habich (r.) eröffnete am Samstag die 20. Zwingenberger Gewerbeschau in der Melibokushalle. © Funck Ein Besuch der Gewerbeschau hatte für jeden Besucher etwas zu bieten: Handwerk und Dienstleister präsentierten ihre Leistungen (l.), ein Schnellzeichner bannte so manches Gesicht in Sekundenschnelle aufs Papier (r., oben) und die kleinen Besucher freuten sich über Luftballons (r., unten) und weitere Attraktionen für Kinder. © Funck

Zwingenberg. Man kennt sich, hält ein Schwätzchen, erkundigt sich, was es Neues gibt und bringt vielleicht das eine oder andere schon länger anstehende Projekt endlich unter Dach und Fach. Diese Nähe zu den Ausstellern macht den Reiz und damit auch den Erfolg der Zwingenberger Gewerbeschau aus, die am Wochenende bereits zum 20. Mal in Folge in der Melibokushalle ihre Tore öffnete.

Alle zwei Jahre stellt der örtliche Gewerbeverein dieses Schaufenster der örtlichen Wirtschaft auf die Beine und bietet der Bevölkerung aus Zwingenberg und Umgebung eine attraktive Plattform der breit gefächerten Leistungsfähigkeit vor Ort.

Dabei belassen es die Aussteller nicht nur bei der Präsentation ihres Angebotes. Sie locken auch mit unterhaltsamen Aktionen. Den absoluten Hit hatte in diesem Jahr vermutlich Malermeister Zecher gelandet. Der von ihm engagierte Schnellzeichner kam nicht zur Ruhe, denn die in Sekundenschnelle erstellte Karikatur des eigenen Porträts nahm jeder gerne mit nach Hause.

Wer sich darüber hinaus noch die Zeit nahm, in den Musterbüchern der neuesten Tapetenkollektionen zu blättern, konnte Erstaunliches finden. Der digitale Druck macht es möglich, dass die modernen "WallPapers" täuschend echt den Wald, die Lagune oder das Theater ins Wohnzimmer holen.

Fred Fuchs war unterwegs

Viele nutzten auch gerne die Möglichkeit, einmal einen Blick auf den Hintergrund der eigenen Augen zu werfen, sich auf dem Massagestuhl einer wohltuenden Behandlung zu unterziehen oder am Glücksrad Göttin Fortuna herauszufordern. Erfahren konnte man, dass Mountainbiker zwar sportliche Radler sind, aber viele vor allem die Abfahrt lieben und sich bei der Fahrt auf den Berg gerne von einem E-Motor unterstützen lassen.

Das in der Melibokushalle präsentierte Leistungsspektrum war ausgesprochen vielfältig und reichte von der Betreuung und Pflege von Immobilien über die Pflege des heimischen Bodens bis zur Betten-Reinigung. Auch die Mode kam nicht zur kurz und am Stand des Spielwarengeschäftes fühlten sich vor allem die jungen Besucher wohl. Zwischendurch war auch Maskottchen Fred Fuchs vom Bergsträßer Anzeiger unterwegs und verteilte Luftballons. Ob starke Zäune, feuchte Keller, wirksame Schimmelbekämpfung, das effiziente Heizungssystem, die Experten für den florierenden Abfluss oder der turboschnelle Internetzugang, für nahezu jedes Bedürfnis gab es auf der Gewerbeschau die entsprechende Antwort.

Örtlichen Handel unterstützen

Dass auch die Stadt diese Leistungsstärke zu schätzen weiß, darauf machte Bürgermeister Dr. Holger Habich bei der Eröffnung aufmerksam. Auch die Stadt arbeite gerne mit den Betrieben vor Ort zusammen, zumal das auch im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung der Stadt sei. Habich wies in diesem Zusammenhang auf das Projekt "Citta Slow" hin, dem sich auch Zwingenberg anschließen will. Der Anstoß dazu soll bei der kommenden Stadtverordnetenversammlung gegeben werden. Teil dieses Projektes sei es, den örtlichen Handel zu unterstützen. Der Bürgermeister nutzte auch die Gelegenheit, sich beim Verein für dessen Engagement - über die eigene Interessensvertretung hinaus - zu bedanken. Er erinnerte an das vom Verein finanzierte Feuerwerk zur Kerb, die Aktionen für Kinder in der Adventszeit und die Spendenübergaben bei den Ausstellungen.

Auch in diesem Jahr zeigte sich der Gewerbeverein wieder spendabel. Diesmal waren es die Senioren der Stadt und des Stadtteils Rodaus, die von den Gewerbetreibenden unterstützt werden. Vorsitzender Johannes Fischer überreichte an die jeweils eine Spende in Höhe von 500 Euro. Darüber freuten sich Helmtrud Vetter für den VdK Zwingenberg, Waltrud Orluk für den Seniorentreff Rodau, Ingrid Fieberling für den Mittagstisch und den Seniorenclub Freude im Alter sowie Walter Kopp für die Arbeiterwohlfahrt.

Zur Eröffnung der Gewerbeschau hatte sich auch die politische Prominenz in der Melibokushalle eingefunden. Bundestagsabgeordneter Michael Meister war unter den Besuchern zu sehen, ebenso der Landtagsabgeordnete Peter Stephan, die Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, Zwingenbergs Stadtverordnetenvorsteherin Birgit Heitland sowie Vertreter des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung.