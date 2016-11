Zwingenberg. "Lesen gefährdet die Dummheit!" So steht es auf der Postkarte, die Bürgermeister Dr. Holger Habich breit grinsend und für das Publikum im Diefenbachsaal gut sichtbar in die Höhe hält. Die "gute Stube" der Kommune im "Bunten Löwen" ist am Montagabend quasi "ausverkauft". Viele sind gekommen, um mit der Stadt die Wiedereröffnung ihrer Bücherei zu feiern - und damit gleichermaßen einen Angriff auf die Dummheit zu zelebrieren, denn das steht fest: Lesen bildet!

Und weil das gemeinsame Spielen ebenfalls ein Beitrag zur Bildung und überdies gemeinschaftsfördernd ist, haben die Zwingenberger - sie sind ja nicht dumm - die nach einer neuen Heimstatt suchende Spielerei Bergstraße kurzerhand in die erweiterte und modernisierte Bücherei integriert. Auch der Umzug des Spielerei-Vereins von Bensheim ins älteste Bergstraßenstädtchen wurde am Montagabend gebührend gefeiert.

Die Gäste der Eröffnungsparty, deren Rede-Teil aus Platzgründen im Diefenbachsaal stattfand, mussten sich wegen einer technischen Panne zwar eine knappe halbe Stunde in Geduld üben, das tat aber der anschließenden Feierlaune keinerlei Abbruch: Spätestens bei der Besichtigung der neuen Räume in den beiden zu einem Komplex vereinten Nachbargebäuden Obergasse 2 - dort war die Bücherei bis dato untergebracht - und Altes Rathaus (Marktplatz 1) übertrug sich das zufriedene Grinsen des Rathauschefs auf die Gäste.

481 000 Euro gut investiert Die Erweiterung und Modernisierung der Zwingenberger Bücherei kostet voraussichtlich 481 000 Euro. Aus dem Landesprogramm Dorferneuerung gibt es einen Zuschuss von 170 000 Euro, für die Ausstattung der Bibliothek gewährte die Hessische Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken der Landesbibliothek Wiesbaden einen Zuschuss von 60 000 Euro. Das Landesamt für Denkmalpflege steuerte 25 000 Euro bei. Unterm Strich muss die Stadt voraussichtlich also 226 000 Euro aus Eigenmitteln finanzieren. Die Bücherei verfügt nach wie vor über das gesamte Anwesen Obergasse 2 (Erd- und Obergeschoss) und nun zusätzlich über das Erdgeschoss des Alten Rathauses (Marktplatz 1). Die Bibliothek hat dadurch 100 Quadratmeter Fläche hinzugewonnen. Die Spielerei Bergstraße wiederum besiedelt das komplette Obergeschoss des Alten Rathauses. Beide Gebäude sind durch Durchbrüche in Erd- und Obergeschoss miteinander verbunden. Damit ist nicht nur endlich das leidige Fluchtwegethema gelöst, sondern auch ein direkter Zugang zu den sanitären Anlagen des Alten Rathauses gewährleistet. Das Männer-WC ist gleichzeitig auch Behindertentoilette. Neu sind auch der barrierefreie Zugang über eine Rampe sowie ein Büroraum für das Büchereiteam. Eine Kaffeebar, viele Sitzmöglichkeiten und Regale mit einer besseren Griffhöhe ergänzen die Infrastruktur. mik [mehr...]

In der Tat ist der Stadt mit der Realisierung dieses Projekts, das im Rahmen der Zwingenberger Teilnahme am Hessischen Dorferneuerungsprogramm entwickelt, realisiert und bezuschusst wurde, ein wirklich großer Wurf gelungen: Die Kombination von Medien- und Spiele-Ausleihe ist schlichtweg als genial zu bezeichnen.

Rathauschef Habich maß in seiner Ansprache der Medien- und der Spiele-Ausleihe als "Kulturarbeit" hohe Bedeutung bei. Durch das Lesen erschließe sich der Mensch Wissen, überdies bereite ein gutes Buch dem Leser auch Vergnügen. Das Spielen - nicht auf einem digitalen Endgerät, sondern gemeinsam am Tisch sitzend oder mit den Außenspielgeräten der Spielerei auch im Freien - fördere wiederum so wichtige Fähigkeiten wie es beispielsweise Sozialkompetenz ist. Ganz abgesehen von der Bedeutung dieser "Kulturarbeit" seien Bücherei und Spielerei auch wichtige Frequenzbringer für die Altstadt.

Auch der Bergsträßer Landrat Christian Engelhardt freute sich mit den Zwingenbergern über die Wiedereröffnung der Bücherei und die Eröffnung der Spielerei - mit Blick auf die Bibliothek tat der Politiker dies auch in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Landesverbands Hessen im Deutschen Bibliotheksverband. Der Landrat hatte einen Termin in Brüssel sausenlassen, um den Zwingenbergern zu bescheinigen: "Sie haben die richtige Entscheidung getroffen!" In finanziell nicht gerade rosigen Zeiten an einer freiwilligen Leistung, wie es die Stadtbücherei nun einmal ist, nicht nur festzuhalten, sondern in sie zu investieren, "das ist beispielgebend für andere Kommunen". Und überdies gut investiertes Geld:

Büchereien seien die am meisten genutzten Kultureinrichtungen mit der niedrigsten Hemmschwelle: "Sie ermöglichen jedem Menschen den ungehinderten Zugang zum Wissen."