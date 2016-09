Rathaus Rodau: Sanierung doch erst 2017

Das denkmalgeschützte Alte Rathaus des Zwingenberger Stadtteils Rodau soll im Rahmen der Dorferneuerung saniert werden. In diesem Jahr wird aber nicht mehr Hand angelegt, wie es ursprünglich geplant war. © Funck

Rodau. Das denkmalgeschützte Alte Rathaus in Rodau wird in diesem Jahr nicht mehr zur Baustelle. Das hat Bürgermeister Dr. Holger Habich jetzt sowohl den Mitgliedern des Ortsbeirats als auch des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Stadtverordnetenversammlung mitgeteilt.

Die Sanierung und Umgestaltung des ehemaligen Verwaltungssitzes ist bekanntermaßen ein Projekt im Rahmen von Zwingenbergs Teilnahme am Dorferneuerungsprogramm des Landes Hessen. Im kommunalen Haushaltsplan des laufenden Jahres stehen für das Vorhaben als erste "Rate" 90 000 Euro zur Verfügung - das ist nun aber offensichtlich "zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel".

Kein Widerspruch in den Gremien

Magistrat und Verwaltung haben laut Rathauschef Habich hin und her überlegt, welche Einzelgewerke so zusammengefasst und noch in diesem Jahr ausgeführt werden könnten, um die genannte Summe "sinnvoll" auszugeben: Eine gute Kombination habe sich allerdings nicht ergeben. Ganz im Gegenteil: Führe man alle nötigen Gewerke auf einen Rutsch aus, könne die Stadt alleine beim Gerüstbau 60 Prozent der dafür entstehenden Kosten sparen.

Der Magistrat hat vor diesem Hintergrund entschieden, dass im Jahr 2016 nicht mehr Hand ans Alte Rathaus Rodau angelegt wird, sondern das gesamte Projekt im Jahr 2017 realisiert werden soll. Weder im Ortsbeirat noch im Bauausschuss regte sich gegen diese Entscheidung Widerspruch.

Land soll Nachschlag gewähren

In einer ersten Kostenschätzung war man davon ausgegangen, die Sanierung und Umgestaltung des Fachwerkgebäudes mit der Postanschrift Hauptstraße 5 lasse sich für insgesamt 221 000 Euro umsetzen. Bei näherem Hinschauen und detaillierterer Planung stellte sich jedoch ein höherer Instandsetzungsaufwand - zum Beispiel für das Dach des einstigen Schul- und Rathauses aus dem Jahre 1810 - heraus. Mittlerweile wird der Gesamtaufwand mit rund 326 000 Euro beziffert. Darin enthalten ist auch die Umgestaltung des Innenhofs zum Preis von 47 000 Euro. Auf Nachfrage der SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Regina Nethe-Jaenchen informierte Habich auch darüber, dass die Eindeckung des Daches nun mit Biberschwanzziegeln eingepreist sei.

Das Vertagen des Vorhabens aufs nächste Jahr verschafft den Stadtvätern auch Zeit, um bei der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen - sie vergibt im Auftrag des Landes die Fördermittel des Dorferneuerungsprogramms - einen Nachschlag zu beantragen. Ursprünglich hatte die WI Bank als förderfähige Kosten für Hochbaumaßnahmen der öffentlichen Hand in Zwingenberg und Rodau eine Summe von 600 000 Euro festgelegt. Davon sind jetzt nur noch 45 000 Euro ungenutzt, der Löwenanteil entfiel bereits auf die Projekte Renovierung des Alten Amtsgerichts (abgeschlossen) sowie Sanierung und Umbau des Alten Rathauses Zwingenberg und der Stadtbücherei (wird zurzeit realisiert).

Habich ist zuversichtlich

Um auch für das Alte Rathaus in Rodau einen Zuschuss in Höhe von etwa 60 Prozent der förderfähigen Kosten zu erreichen, muss nun nachverhandelt werden. Die Chancen, von der Förderbank des Landes einen Nachschlag zu erhalten, stehen laut Habich jedoch gut. Mit der Realisierung des Projekts im einzigen Zwingenberger Stadtteil sei die Reihe kommunaler Hochbauprojekte im Rahmen der Dorferneuerung dann auch abgeschlossen.