Bus rast in Haus – Drei Verletzte

Zu einem schweren Busunfall mit drei Verletzten ist es am Samstagmorgen in Lindenfels gekommen.

Lindenfels. Aus ungeklärter Ursache ist am Morgen des Heiligen Abend ein Linienbus frontal in eine Hauswand in Lindenfels-Winterkasten im Odenwald gerast. Wie die Polizei mitteilte, kam der Bus um 9:55 Uhr im Ortskern von der der Fahrbahn ab und stieß ungebremst gegen die Wand eines Wohnhauses.

Durch den Aufprall wurde der 26-jährige Fahrer im deformierten Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Die Bergung des Fahrers durch die Feuerwehr dauerte drei Stunden an. Der 26-Jährige wurde anschließend umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen geflogen. Zwei weitere Fahrgäste im Alter von 18 und 46 Jahren wurden bei dem Unfall ebenfalls verletzt und in stationäre ärztliche Behandlung gebracht. Wie ein Sprecher am Samstag bestätigte, sind die Verletzungen der beiden Fahrgäste jedoch nicht kritisch.

Über die genaue Unfallursache konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. "Wir wissen im Augenblick nur sicher, dass sicher kein Alkohol im Spiel war", bestätigte der Polizeisprecher auf Anfrage. Der Bus, dessen Bergung bis in den späten Nachmittag andauerte, wird sichergestellt und im Nachgang technisch begutachtet, um die Unfallursache zu rekonstruieren. Derweil wurde das Haus in der Hauptstraße, gegen das der Bus nahezu ungebremst fuhr, so stark beschädigt, dass es vorerst unbewohnbar ist. Die Bewohnerin blieb unverletzt und kam bei einem Nachbarn unter. Der Sachschaden wird derzeit auf eine Höhe von rund 350 000 Euro geschützt. Die Untersuchungen dauern an. (pol/mer)