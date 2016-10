Erneut Sperrungen wegen Bauarbeiten

Auch in den kommenden Tagen werden sich Autofahrer auf der A 656 und der B 535 wieder in Geduld üben müssen. © Marcus Schwetasch

Mannheim/Schwetzingen. Autofahrer, die auf der Autobahn 656 und der Bundesstraße 535 unterwegs sind, werden sich in den kommenden Tagen wieder in Geduld üben müssen. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilte, wird es am Sonntag auf der A 656 zu Bauarbeiten kommen. Rampen an der B 535 sind ab Montag wegen Sicherungsarbeiten tageweise voll gesperrt.

An der Überführung der Verbindungsstraße über die A 656 bei Seckenheim im Bereich des Maimarkts muss ein beschädigtes Betonfertigteil ausgetauscht werden. Daher werden am Sonntag, 23. Oktober, von 6 bis 18 Uhr drei der vier Fahrspuren auf der Autobahn zwischen Kreuz Mannheim und Anschlussstelle Neckarau im Baustellenbereich in Richtung Mannheim gesperrt.

Dabei wird der gesamte Verkehr von der A 6 und der A 656 kommend in Richtung Mannheim auf einem Fahrstreifen an der Baustelle vorbeigeführt. In derselben Fahrtrichtung muss die Autobahn 6565 zudem am Vormittag und am Nachmittag für jeweils 15 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt werden, teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit. In der Gegenrichtung stehen alle Fahrspuren zur Verfügung. Auf der A 6 soll für den Verkehr in Richtung Mannheim eine Umleitung ausgeschildert werden.

Im September waren in der betroffenen Überführung vier Betonfertigteile während einer Vollsperrung der A 656 eingehoben und montiert worden. Bei weiteren Arbeiten an der Überführung hatten Experten dann festgestellt, dass eines dieser neuen Teile beschädigt ist. Dieser Träger muss nun am Sonntag ausgebaut und durch einen neuen ersetzt werden.

Nachdem der vierspurige Ausbau der B 535 (Ortsumgehung Schwetzingen-Plankstadt) Anfang August bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt wurde, müssen nun an den Auf- und Abfahrtsrampen zwischen K 4144 und B 535 noch fehlende Schutzeinrichtungen angebracht werden. Hier müssen die Rampen zeitweise voll gesperrt werden. Am Montag wird in Fahrtrichtung Mannheim die Auffahrtsrampe von der K 4144 auf die B 535 voll gesperrt. Am Dienstag und am Mittwoch wird in Fahrtrichtung Heidelberg die Abfahrtsrampe von der B 535 auf die K 4144 voll gesperrt. Am Donnerstag und am Freitag wird die Auffahrtsrampe am gleichen Knoten von B 535 und K 4144 in Fahrtrichtung Heidelberg voll gesperrt. Bei allen Sperrungen kann es auch im Fahrbahnbereich der Baustellen zu Behinderungen kommen. Umleitungen werden eingerichtet. (scho/mer/oec)