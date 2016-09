Erstaufnahmestelle ab heute stillgelegt

Die bedarfsorientierte erstaufnahmestelle in der Cral-Schurz-Kaserne in Hardheim ist ab dem heutigen 30. September stillgelegt. Die letzten Bewohner, 39 Asylbewerber, wurden bereits am Montag nach Mannheim verlegt.

Ein Jahr nach ihrer überstürzten Einrichtung und Inbetriebnahme ist die bedarfsorientierte Erstaufnahmestelle in der Carl-Schurz-Kaserne in Hardheim ab heute stillgelegt.

Hardheim. Geschlossen wird die BEA in Hardheim von der Landesregierung noch nicht, um für alle plötzlich auftretenden Eventualitäten im Zusammenhang mit möglichen neuen Flüchtlingsströmen gerüstet zu sein. Denn dann könnte die für 650 Personen ausgelegte Einrichtung wieder sehr schnell reaktiviert werden. Eine Situation wie vor einem Jahr wollen alle Beteiligten nicht mehr erleben.

Vorläufiges Ende

Am Montagnachmittag verließen die letzten 39 Bewohner, überwiegend Flüchtlinge aus Gambia, die Einrichtung. Ein Bus brachte sie zur weiteren Unterbringung in das Benjamin-Franklin-Village nach Mannheim.

In Höchstzeiten waren in der Erstaufnahmestelle in der Carl-Schurz-Kaserne bis zu 700 Asylbewerber untergebracht. Hinzu kamen die rund 300 Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft. Dort wohnen aktuell rund 200 Asylbewerber, wie Bürgermeister Volker Rohm in der Gemeinderatsitzung am Montag informierte. "Davon sind rund die Hälfte alleinreisende junge Männer und die andere Hälfte Familien."

Enorme ehrenamtliche Arbeit

Dank des immensen Engagements der freiwilligen Helfer konnte die Situation in mehr oder minder geregelte Bahnen gelenkt werden. Rückblickend gibt es inzwischen vor allem über ihren Einsatz fast nur noch Positives zu hören. Die anfangs sehr prekäre Lage hatte sich relativ schnell entspannt.

Probleme schnell im Griff

Torsten Englert sprach in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates die von der Landesregierung herausgegebene neue Informationsmappe für Flüchtlingshelfer an. Ein Jahr habe das Land benötigt, um diese aufzulegen. Hardheim sei für seine kurzfristig herausgegebenen "Benimmregeln" zwar von vielen Seiten belächelt worden, aber im Endeffekt habe es sich bewährt, dass die Gemeinde schnell und unkompliziert gehandelt und die Asylbewerber allgemeinverständlich mit den hiesigen Gepflogenheiten auf diese Weise vertraut gemacht habe. "Wir haben gezeigt, dass wir auf dem Land - anders als im Ministerium - in der Lage sind, unsere Probleme innerhalb weniger Tage in den Griff zu bekommen." Und Bürgermeister Rohm fügte bestätigend an: "Wir sind gut mit der großen Herausforderung umgegangen und haben früh entsprechende Werte und Regeln verankert. Wir sind gut damit gefahren, dass wir von Anfang an gezeigt haben, auf was wir Wert legen und welches unsere Werte sind."