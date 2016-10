Horror-Clowns nun auch in der Region

Hockenheim/Leimen. Das Phänomen der Horror-Clowns hat nun auch die Metropolregion erreicht. Wie die Polizei mitteilte, ist es im Laufe des Donnerstag in Hockenheim und Leimen zu zwei Auftritten von Horror-Clowns gekommen.

In Hockenheim sollen zwei bislang unbekannte Personen in Clown-Kleidung und mit Fratzenmaske einen jungen Mann erschreckt haben, der gerade auf dem Weg zu seinem Berufspraktikum war. Der 16-Jährige habe gegen 7.40 Uhr sein Fahrrad auf dem Weg vom Gartenschaupark zur Berücke der Überführungsstraße geschoben, als sich die beiden Clowns vor und hinter ihn gestellt hätten, um ihn einzuschüchtern. Der junge Mann sei danach Richtung Bahnhof geflüchtet.

In Leimen hätten drei Clowns einem zehnjährigen Junge im Wohngebiet "Fasanerie" aufgelauert, um ihm anschließend ein Stück weit zu folgen. Der erschreckte Junge flüchtete sich nach Hause. Bei den Clowns habe es sich demnach um erwachsene Männer zwischen 1,70 Meter und 1,85 Meter gehandelt - einer von ihnen sei deutlich kleiner und bärtig gewesen und hätte einen Handwagen dabei gehabt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Polizeireviere Hockenheim (06205/28600) und Wiesloch (06222/57090) ermitteln und bitten mögliche Zeugen um telefonische Hinweise.

Bereits seit Wochen hält das Phänomen der Horror-Clows, die zuerst in den USA für Schrecken sorgten, auch in Deutschland Einzug. Die Maskierten in gruseligen Clownskostümen machen sich einen schlechten Scherz daraus, andere Menschen zu erschrecken und tauchen nachts wie aus dem Nichts in verlassenen Parkanlagen oder stillen Tiefgaragen auf. In Form von kurzen Videos gelangen die makaberen Streiche dann häufig ins Internet und werden zu Grusel-Hits. Dass es bei Scherzen jedoch oft nicht bleibt, zeigte erst kürzlich ein Vorfall in Gelsenkirchen, bei dem zwei Clowns einen 33-Jährigen mit einem Messer verletzten. Auch sonst werden zunehmend Fälle von bewaffneten Clowns gemeldet. Die Vorfälle in Hockenheim und Leimen sind die ersten bekannten Fälle solcher Clowns in der Region. (pol/mer)