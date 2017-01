Feuerwehreinsätze

Lindenfels/Bensheim. Bei einem Brand in der katholischen Kirche St. Petrus und Paulus in Lindenfels ist am Nachmittag des Silvestertags Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden. Menschen wurden nicht verletzt. In Bensheim verursachte eine Silvesterrakete Schäden. [mehr]