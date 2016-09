Mit Naturschützern durchs Mittelgewann

Von unserem Redaktionsmitglied

Hans-Jürgen Emmerich

Die geplante Bebauung des Mittelgewanns in Edingen sorgt weiter für Diskussionen. Am kommenden Mittwoch entscheidet der Gemeinderat, ob das Bebauungsplanverfahren für das 10,7 Hektar große Areal am Südrand der Gemeinde in Angriff genommen wird. Wenn ja, dann will die Bürgerinitiative Mittelgewann diesen Beschluss mit einem Bürgerbegehren kippen.

"Einzigartig in der Region"

Kritiker fürchten vor allem um die Natur am Ortsrand. Aber was genau ist daran so schützenswert? Der "MM" hat sich mit Paul Hennze und Wolfgang Dreyer vom Naturschutzbund (NABU) Mannheim vor Ort umgesehen. Früher gab es immer Streuobstgürtel um die Dörfer herum", erläutert Henze beim Rundgang mit Blick auf die großen alten Obstbäume und ergänzt: "So etwas wie hier findet man in der Region heute weit und breit fast gar nicht mehr."

Dabei brauchen vor allem Vögel und Insekten solche Lebensräume. Der Wendehals zum Beispiel. Oder der Gartenrotschwanz. Im Vorbeigehen fällt der Blick auf einen alten, verlassenen Garten. Hier hat schon lange niemand mehr das Schloss am Eingang geöffnet. Doch was für den Laien danach schreit, die Motorsense anzuwerfen, löst bei den Naturschützern regelrechtes Entzücken aus. "So ein ungepflegtes Stück ist für die Natur ungemein wertvoll", betont Dreyer. Hagebutte und Holunder beispielsweise sind wichtig für die Zugvögel. "Das gibt ihnen Kraft für den Weg nach Süden", erläutert Hennze. Ein paar Schritte weiter bewundern die beiden Experten eine Hecke. Hartriegel, Weißdorn und Brombeeren dienen den Vögeln als Nahrung. Totes Holz bietet Käfern Unterschlupf. "Man sieht überall die Löcher", zeigt Dreyer auf den Lebensraum in scheinbar abgestorbenen Bäumen.

Und dann wachsen da meterhoch die Brennnesseln. Die sind jetzt aber wirklich zu nichts gut, oder? Hennze widerspricht. Die brauchen die Schmetterlinge. Raupen von Tagpfauenauge und kleiner Fuchs ernähren sich davon. Auf die Samen der Disteln hat es der Stieglitz abgesehen, der deshalb auch Distelfink genannt wird. Der Vogel des Jahres findet hier im Mittelgewann ebenfalls reichlich Futter. Auch Wiesenknopf, Schafsgarbe und Malve wachsen auf der artenreichen Wiese. Wahre Delikatessen für Vögel und Insekten.

Nicht alles wertvoll

Trotzdem ist nicht alles wertvoll in dem Gewann. Hennze deutet auf ein großes, abgeerntetes Feld: "Auf diesem Acker brütet gar nichts mehr. Noch nicht einmal die Feldlerche. Aber Feldmäuse gibt es sicher irgendwo. Vielleicht sogar Hamster. Denn wie bestellt landet ein Turmfalke auf einem hölzernen Strommasten und hält Ausschau nach Beute im Mittelgewann.