Abwasser-Hebewerk sorgt im Rat weiter für Streit

Das Hebewerk an der Neckarstraße, eigentlich sind es zwei Anlagen nebeneinander, ist in die Jahre gekommen. Wo der Ersatzbau entstehen soll, an Ort und Stelle im künftigen Baugebiet Neckarhausen Nord oder näher an der Kläranlage, bleibt vorerst weiter offen.

Von unserem Mitarbeiter

Peter Jaschke

Der neue Standort des veralteten Abwasserhebewerks im Ortsteil Neckarhausen bleibt weiter offen. Wie bereits im Oktober, hat der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen diese Entscheidung auch in seiner jüngsten Sitzung vertagt. Auf Vorschlag von Thomas Zachler (SPD) sollen nun erst neuere Hebewerke in der Umgebung besichtigt werden. Außerdem will man abwarten, bis die Arbeitsgruppe "Sportzentrum" getagt hat, und was die bevorstehenden Hauptversammlungen von Turnverein und Viktoria dazu ergeben.

Eine längere Befragung von Fachleuten des beauftragten Ingenieurbüros Pöyry und des Abwasserverbands Unterer Neckar war dem nahezu einstimmigen Beschluss vorausgegangen. Nur Bürgermeister Simon Michler enthielt sich. Dennoch: "Es sind noch zu viele Unsicherheiten da", schloss sich auch Bernd Grabinger (CDU) Zachlers Ausführungen an. Hintergrund: Der wesentlich kostengünstigere Standort für den Ersatzbau direkt neben dem seit 40 Jahren bestehenden Hebewerk befindet sich im künftigen Neubaugebiet Neckarhausen Nord. Anlagen der ansässigen Vereine sind von den Planungen betroffen und sollen laut früherem Ratsbeschluss unter anderem ins Sportzentrum umziehen.

"Keine Weltentscheidung"

"Der Ersatzbau des Hebewerks ist keine Weltentscheidung, wenn uns die Techniker sagen, dass das machbar ist", kritisierte Hans Stahl (UBL-FDP/FWV) das Zögern. Immerhin betrage die Bauzeit anderthalb Jahre. Für seine Fraktion sei klar, dass man so schnell wie möglich ans Verwirklichen zu gehen habe. "Dem schließe ich mich hundertprozentig an", sagte Michler. Die Pöyry-Ingenieure hatten ausgeführt, dass bei der Anlage neueste Technik zur Anwendung kommen werde, um Gerüche und andere Emissionen niedrig zu halten. So sei der Ersatzbau in einem allgemeinen Wohngebiet zulässig.

"Ich würde jederzeit wieder da hinziehen", versicherte als Sitzungsgast der technische Leiter des Abwasserverbands, der an einem Hebewerk in Ladenburg wohnt. "Dass ein Hebewerk null Emissionen hat, dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, aber ich könnte mir vorstellen, da hinzuziehen, wenn auch nicht gerade Wand an Wand", sagte ein Pöyry-Sprecher auf Nachfrage von Eberhard Wolff (SPD), der dafür Beifall von Besuchern hörte.

"Man hat sich damals etwas gedacht dabei, die Anlage bei den Sportplätzen zu bauen", sagte Bauamtsleiter Horst Göhrig. Das Hebewerk alternativ in Richtung Kläranlage zu verlegen, hätte aus abwassertechnischen Gründen eine "riesige Baustelle" zur Folge. Nach Auskunft der Planer würde diese Variante rund drei Millionen Euro mehr kosten. Immerhin: Durch mögliche Verkaufserlöse des vorgesehenen Baugrundstücks ließe sich die Differenz laut Michler auf zwei Millionen Euro reduzieren.

Schwefelwasserstoff im Kanal

Dass nicht automatisch auf die Bildung von Schwefelwasserstoff (H2S) eingegangen worden sei, obwohl er dies schriftlich angeregt habe, ärgerte Thomas Hoffmann (Offene Grüne Liste): "Dieses Thema muss ich als Laie jetzt einbringen. Das hätte aber von den Fachleuten kommen müssen. Sie haben mich deshalb nicht überzeugt." Nach Auskunft der Fachleute gebe es Verfahren, die H2S-Werte, die in jedem Kanalsystem entstünden, auf unbedenklichem Niveau zu halten.