Bürger entscheiden über Baugebiet Mittelgewann

Von unserem Redaktionsmitglied

Hans-Jürgen Emmerich

Über die Zukunft des umstrittenen Neubaugebietes Mittelgewann in Edingen dürfen jetzt alle Bürger entscheiden. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch nach ausführlicher Diskussion die Durchführung eines Bürgerentscheids am Sonntag, 26. März, beschlossen. Zuvor war ein Kompromissvorschlag der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) an den Stimmen von CDU und SPD gescheitert.

In der Diskussion wurden noch einmal die unterschiedlichen Standpunkte der Befürworter und der Gegner des Projektes deutlich. Die drei Vertrauensleute der Bürgerinitiative (BI) Mittelgewann erläuterten in einer Power-Point-Präsentation auf der Leinwand ihre Position. Anne Krug zeigte die Vorgeschichte der am 27. Juli gegründeten Initiative auf und erklärte: "Wir sind sehr dankbar, dass wir es bis hierhin geschafft haben und Rederecht bekommen." Innerhalb von nur sechs Wochen habe man 1600 Unterschriften gesammelt, und zwar in allen Ortsteilen. Die Unterstützung der Bürger habe gezeigt: "Die Basisdemokratie in der Gemeinde lebt."

Brendel: "Es gibt Alternativen"

Stefan Brendel betonte, die Komplettbebauung des Mittelgewanns sei nicht alternativlos. Der Flächennutzungsplan weise insgesamt 30 Hektar mit anderen möglichen Baugebieten aus. Brendel wandte sich gegen eine überhastete Bebauung im Wasserschutzgebiet Mittelgewann. Damit könne die Trinkwasserversorgung gefährdet werden. "Keine andere Fläche birgt soviel Konfliktpotenzial", sagte er unter Berufung auf Aussagen des Nachbarschaftsverbandes. Brendel bemängelte einen schlechten Politikstil und fehlende Transparenz und forderte einen konstruktiven Dialog. "Demokratie lebt von gegenseitiger Akzeptanz und Kompromissen", erklärte er weiter

Ermarth: "Sehen nur Verluste"

Enzio Ermarth zeigte sich dankbar für die Informationsveranstaltungen der CDU und der SPD und bemühte Bruno Sauerzapf (CDU) und Ralf Göck (SPD) als Kronzeugen für die Haltung der BI. Laut Göck sei sozialer Wohnungsbau hier schlecht umsetzbar. Es gebe keine Wirtschaftlichkeitsberechnung, kritisierte Ermarth weiter: "Wir sehen auf lange Sicht nur Verluste." Bei 0,8 Hektar gemeindeeigener Fläche könnten nicht viele Familien hier hinziehen. Zudem könnten sich nur vermögende Bürger hier das Bauen leisten. Seine Initiative habe von den Unterschreibenden die Legitimation erhalten, einen Kompromiss zu suchen. "Das von vornherein abzulehnen, ist stur und uneinsichtig", sagte er unter dem Beifall der rund 60 Bürger im Saal. Beifallskundgebungen seien im Gemeinderat nicht zulässig, mahnte Markus Schläfer, der als Stellvertreter des erkrankten Bürgermeisters Simon Michler die Sitzung leitete.

CDU: "Attraktives Wohngebiet"

Die Haltung der CDU machte noch einmal Bernd Grabinger deutlich. "Wir wollen Baufläche für junge Familien." Es gehe darum, der Gemeinde die dringend benötigten Einnahmen zu sichern. Auch in Neckarhausen Nord und in den Wingertsäckern würden Baugebiete erschlossen. "Das Mittelgewann soll ein attraktives Wohngebiet werden", sagte Grabinger. Er verwies auf die vorgesehenen 4,3 Hektar Ausgleichsfläche und sprach von einer möglichen Wertschöpfung von 6 bis 8 Millionen Euro. Diese Einnahmen seien nötig für Projekte wie das Hilfeleistungszentrum, den Ausbau von Radwegen und der Verkehrsinfrastruktur sowie den Bau einer Mensa. "Es gibt keinen Grund, Kompromisse zu suchen", fand der Christdemokrat deutliche Worte und rechnete vor, wenn 15 Prozent der Bürger das Bürgerbegehren unterstützten, dann hätten 85 Prozent nichts dagegen. Das Baugebiet sei keineswegs höchst umstritten: "Eine Spaltung ist nicht zu befürchten, wenn man sich als Demokrat verhält."

UBL: "Offen für Kompromiss"

Nach diesen Ausführungen fehlten dem UBL-Gemeinderat Werner Herold Herold zunächst die Worte: "Was soll man dazu sagen?" Die angeblichen Einnahmen seien nicht belegt, im Gegenteil: "Wir rechnen damit, dass wir drauflegen müssen." All das sei aber nicht untersucht und berechnet. Der große Rückhalt der Bürgerinitiative zeige: "Eine Totalbebauung stößt auf großen Widerstand." Die Wahrscheinlichkeit, dass beim Bürgerentscheid das Quorum erreicht werde, sei sehr hoch. "Unsere Hand ist zum Kompromiss ausgestreckt", erklärte Herold abschließend: "Wir haben den Weihnachtsfrieden schon in uns."

SPD: "Bürger entscheiden"

Michael Bangert (SPD) stellte fest, die Argumente für und wider das Vorhaben seien ausgetauscht und würden nur wiederholt. "Fast 1600 Bürger haben unterschrieben, dass sie eine Bebauung nicht wollen", sagte Bangert und ergänzte: "Wenn die Mehrheit keine Bebauung will, dann dürfen wir nicht bauen." Für ihn als Demokrat wäre das kein Gesichtsverlust: "Wahlniederlagen gehören zur Demokratie." Aber der Entscheid müsse erst einmal durchgeführt werden, um das zu wissen.

OGL: "Auch eine Stilfrage"

Für die Offene Grüne Liste (OGL) erklärte Thomas Hoffmann: "Was die Vertrauensleute gesagt haben, das hat mir aus dem Herzen gesprochen." Neben der Sache hätten viele Leute auch den Stil kritisiert, stellte er wie zuvor bereits Herold fest.

In der Frage der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens waren sich die Fraktionen einig. Vergeblich bemühte sich Werner Herold von der UBL jedoch darum, die Festsetzung eines Abstimmungstermins auf Januar zu verschieben und in der Zwischenzeit einen Kompromiss mit allen Beteiligten zu suchen. Nach einer von der UBL beantragten Sitzungsunterbrechung scheiterte sie mit ihrem Antrag am Widerstand von CDU und SPD.

Immerhin erklärte Bernd Grabinger, man sei bereit, sich im Januar zusammenzusetzen. Für die SPD stellte Michael Bangert dagegen klar: "Wir wollten immer die Gesamtbebauung. Deshalb gilt für uns: Entweder ganz oder gar nicht." Schließlich billigte der Gemeinderat einstimmig die Festlegung des Bürgerentscheids auf Sonntag, 26. März.