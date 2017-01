Ärger über Wasserpreis eint alle Räte

Am Sonntag, 29. Januar, ist das Ladenburger Bahngleis 1 letztmals in seinem bisherigen, beklagenswerten Zustand in Betrieb. Am Abend, genauer: ab 22 Uhr, wird das so genannte Hausgleis des 1846 erbauten Bahnhofs der Römerstadt nach 170 Jahren umgebaut und deshalb bis Mitte April 2017 durchgehend… [mehr]