Bürger sollen über Mittelgewann abstimmen

Die Fraktionen von CDU und SPD halten an dem mit knapp 1600 Unterschriften geforderten Bürgerbegehren zur Bebauung des Mittelgewanns in Edingen fest. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung vom Sonntag zum Vorschlag der UBL-FDP/FWV (der "MM" berichtete) hervor. Die UBL hatte eine Aufhebung des Ratsbeschlusses zur Aufstellung eines Bebauungsplans und einen Runden Tisch aus Gemeinderat und Bürgerinitiative gegen das Projekt vorgeschlagen, um den Bürgerentscheid zu vermeiden.

"Der Vorschlag der UBL-FDP/FWV muss aus verschiedenen Gründen abgelehnt werden", heißt es in der Presseerklärung von CDU und SPD. Der wichtigste sei die "juristische Unmöglichkeit des Vorschlags". Es gebe einen rechtskräftigen Beschluss des Gemeinderats zur Aufstellung des Bebauungsplans "Mittelgewann". Zur Ablehnung dieses Beschluss sei ein Bürgerbegehren initiiert worden, welches 1592 Bürger unterschrieben hätten. Inhalt dieses Bürgerbegehrens sei die Ablehnung des Baugebiets "Mittelgewann". Christ- und Sozialdemokraten kommen deshalb zu dem Schluss: "Da das Quorum erreicht ist, gibt es keine rechtliche Möglichkeit mehr, ein Bürgerbegehren abzusagen. Dies ist auch gut so."

Die Bürger, die sich gegen dieses Gebiet engagiert haben, haben nach Ansicht von CDU und SPD ein Recht darauf, dass nun auch abgestimmt wird. Der Vorschlag der UBL würde bedeuten, "dass man versucht, das Bürgerbegehren durch die Hintertür zu verhindern". Selbst eine Aufhebung des Beschlusses zur Aufstellung des Bebauungsplans würde nach Überzeugung der beiden Fraktionen nicht zu einer Absetzung des Bürgerbegehrens führen. Denn ein solches Vorgehen würde dem Gemeinderat die Möglichkeit einräumen, die einem Bürgerentscheid folgende Sperrfrist von drei Jahren zum Erlass eines neuen Aufstellungsbeschlusses zu umgehen.

Das Bürgerbegehren sei eine Möglichkeit der Bürgerbeteiligung mit hohen Hürden. Wenn diese Hürden übersprungen seien, müsse es auch stattfinden, schreiben CDU und SPD und fahren fort: "Für uns ist jenseits des juristischen Gedankens auch der Gedanke der direkten Demokratie, der aus dem Bürgerbegehren entsteht, wichtig. Die Bürger wollen das Wort und sollen es auch bekommen!" Die Bürger hätten gegen das Baugebiet unterschrieben und nicht für eine andere Ausformung. Niemand habe die Legitimation, diese Unterschriften in irgendeine Richtung umzudeuten.

"Demokratie lebt von zum Teil auch knappen Entscheidungen. Wer eine Niederlage bei einer Wahl oder einer Abstimmung zu einem Sachthema für einen Gesichtsverlust hält, verkennt das Wesen der Demokratie, die von Alternativen lebt", argumentieren die beiden Fraktionsvorsitzenden Bernd Grabinger und Thomas Zachler. Auch wenn kein juristischer Zwang bestehen würde, würden ihre beiden Fraktionen trotzdem zur Entscheidung der Bürger stehen. Was die Akzeptanz von demokratischen Entscheidungen angehe, sei es Aufgabe von Demokraten, diese den Bürgern zu erklären. Dies sei umso wichtiger, wenn man zur unterlegenen Fraktion gehöre.

"Lassen Sie uns den Mut haben, diesen Weg zu gehen", fordern CDU und SPD schreiben abschließend: "Fragen wir die Bürgerinnen und Bürger und lassen Sie uns das Ergebnis als gute Demokraten akzeptieren." Der Gemeinderat entscheidet in seiner Sitzung am Mittwoch, 14. Dezember, ab 17.30 Uhr im Bürgersaal über das weitere Vorgehen. Die Verwaltung schlägt vor, den Bürgerentscheid am Sonntag, 26. März, durchzuführen.