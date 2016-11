Fast 1600 Unterschriften gegen Mittelgewann-Bebauung

Die Zukunft des umstrittenen Baugebiets Mittelgewann in Edingen liegt nun in der Hand der Bürger. Die Initiative gegen die Bebauung hat gestern im Foyer des Rathauses einen Band mit 1592 Unterschriften von Wahlberechtigten an Bürgermeister Simon Michler (CDU) übergeben. Das sind mehr als doppelt so viele, wie nötig gewesen wären. Damit ist sicher, dass es im ersten Quartal 2017 eine Abstimmung über das Vorhaben gibt.

Anerkennung vom Bürgermeister

"Sie haben das mit Bravour gemeistert", beglückwünschte der Bürgermeister die Initiative und zollte ihr Respekt für den Einsatz und das ehrenamtliche Engagement. Der Gemeinderat werde in der Sitzung am 14. Dezember formal über die Zulässigkeit des Bürgerentscheids abstimmen. Mehr als 1000 Unterschriften seien aber bereits vom Rathaus geprüft worden. Damit besteht kein Zweifel mehr an der Durchführung der Abstimmung.

Baugebiet Mittelgewann Größe: 10,7 Hektar (15 Fußballfelder) Lage: Edingen, zwischen Schillerstraße und Ergelweg (Wasserturm) Einwohner: bis zu 600 Weitere Schritte: Dem Aufstellungsbeschluss im Gemeinderat folgen eine Artenschutzuntersuchung und ein Bebauungsplanverfahren mit Bürgerbeteiligung.

Enzio Ermarth dankte allen seinen Unterstützern, von denen einige zur Übergabe mit ins Rathaus gekommen waren: "Wir sind stolz auf dieses Ergebnis." An Ständen im Freien feierten Anhänger der BI den ersten Teilerfolg mit Sekt und Apfelsaft, gepresst aus Obst, das im Mittelgewann gewachsen ist. Sogar Muffins und Kekse trugen das Emblem der BI.

Wann die Bürger über das Baugebiet abstimmen, steht noch nicht fest. Voraussichtlich wird es im März sein. "Am liebsten wäre uns ein Termin zwischen Fasching und Ostern", sagte Ermarth im Gespräch mit dem "MM". Zugleich bekräftigte er, dass er sich durchaus einen Kompromiss vorstellen könnte. Zwar lehne ein Teil der Anhänger die Bebauung komplett ab, einige könnten aber auch mit einer kleinen Lösung leben.

Kinder basteln Schutzengel

Doch jetzt geht es für die BI erst einmal weiter mit der Öffentlichkeitsarbeit. Denn für Ermarth und seine Mitstreiter gilt es, die Unterzeichner und weitere Unterstützer im kommenden Jahr an die Urne zu bewegen und mit Ja zu stimmen. Die nächste Aktion heißt deshalb "Schutzengel für das Mittelgewann". Am Freitag, 2. Dezember, werden ab 16 Uhr Engel gebastelt, die anschließend mit Lichtern in einen Baum "fliegen" sollen. Außerdem gibt es in der Schillerstraße 56 in Edingen Apfelpunsch, Glühwein, Waffeln und gegrillten Lachs.

Die örtliche CDU, die neben der SPD und Bürgermeister Michler das Baugebiet befürwortet, hat für Montag, 14. November, um 19 Uhr in den Bürgersaal zu einer Veranstaltung eingeladen. An diesem Abend soll der CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende Bruno Sauerzapf zum Thema Wohnungsbau sprechen.